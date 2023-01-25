CHP, Türkiye'ye sokulduğu iddia edilen ruhsatsız ilaçları Meclis gündemine taşıdı

İran’da üretilen ve ruhsatlı olmayan “Pralym” adlı bir kanser ilacının Türkiye’ye sokulduğu iddialarını CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Meclis'e taşıdı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 04:00
CHP, Türkiye'ye sokulduğu iddia edilen ruhsatsız ilaçları Meclis gündemine taşıdı
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Ruhsatsız ilaçların Türkiye’ye getirildiği iddialarına her gün bir yenisi ekleniyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İran’da üretilen ve ruhsatlı olmayan “Pralym” adlı bir kanser ilacının daha Türkiye’ye getirildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.   

CHP’li Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede “Son 5 yılda İran’dan gelen hangi ilaçlar, hangi tarihlere TİTCK’nin yurtdışı ilaç listesine eklendi/çıkarıldı? İran’dan getirilen Pralym’in üzerinde ihtiyati tedbir karar olduğu doğru mu? İran üretimi Pralym hangi yıllarda, hangi firmalar tarafından Türkiye’ye getirildi? İran’da, Pralym’in ruhsat almadığı iddiası doğru mu? Doğruysa ruhsatsız bir ilaç Türkiye’ye nasıl getirildi? İran üzerinden kaç kutu Pralym, hangi tarihlerde getirildi? İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nde Pralym adlı ilaç veya İran menşeli herhangi bir ilaç bulunuyor mu” soruları yer aldı. Bulut,  “Bakanlık ya denetim görevini yerine getirmiyor ya da ruhsatsız ilaçların ülkemize girmesine göz yumuyor. İnsan sağlığı üzerinden birileri para kazansın diye tehlikeli bir kumar oynanıyor. 2019’dan bu yana sahte ilaçlardan haberi olan Sağlık Bakanı’nın ağzını ise bıçak açmıyor” dedi.


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