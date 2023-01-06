Cumhuriyet’in gündeme getirdiği sahte ilaç skandalı ile ilgili Meclis'e araştırma ve soru önergesi verildi

06 Ocak 2023 Cuma, 04:00

Cumhuriyet, gündem belirlemeye devam ediyor. İYİ Parti, gazetemizin gündeme getirdiği Murat Ağırel imzalı, kanser hastalarına verilen “Iclusig” adlı ilacın sahte olduğuna ilişkin haberi TBMM gündemine taşıdı, konuyla ilgili araştırma önergesi verdi.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, halk sağlığını yakından ilgilendiren bir büyük skandalla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Zorlu, kanser hastaları için kullanılan ithal bir ilacın temin edilişi ve ardından ilaçla ilgili şüphelere dayanarak oluşturulan müfettiş raporlarının söz konusu olduğunu kaydederek, “Buna rağmen alım durdurulmamış. Böyle daha hangi başka ilaçlarda usulsüzlük yapıldığı irdelenmeye muhtaç bir konudur. İlaç ve eczacılık sektörünü krize götüren siyasi iktidarın denetimi bir tehlike olarak görmesi sonucu her yerden böyle vakalar artmaya başladı” dedi.

"ÇÖMEZ RAPOR HAZIRLIYOR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuyu bir süredir özellikle takip ettiğini dile getiren Zorlu, şöyle konuştu: “Hatta daha genel olarak ilaç sektörünün sorunlarının vatandaşımızın bire bir sağlığına, kesesine, hayat kalitesine nasıl olumsuz etki ettiğini biliyoruz. Genel başkanımızın bu hassasiyeti ve bilgisi dahilinde bir çalışma başlattık. Grup Başkanımız İsmail Tatlıoğlu imzasıyla TBMM’de araştırma önergemizi vermiş bulunuyoruz. Her şey ortaya çıkarılmalıdır. Genel Başkan Başdanışmanımız Turhan Çömez detaylar üzerinde bir rapor hazırlıyor. Detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.”

İYİ Parti lideri Akşener’in ilaç skandalına önümüzdeki hafta yapacağı TBMM’deki grup konuşmasında da değinebileceği öğrenildi.

"ÇIKAR UĞRUNA İNSANLARIMIZIN HAYATLARINI KARARTTILAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. “Çıkar uğruna insanlarımızın hayatlarını kararttılar” diyen İlgezdi, Koca’ya şu soruları yöneltti:

- Söz konusu ilaç Türkiye’de son beş yıl içinde kaç hastada ve hangi sağlık kuruluşlarında kullanılmıştır?

- İlacın kullanıldığı hastaların sağkalım süresi nedir? Sağlık Bakanlığı bünyesinde herhangi bir araştırma, inceleme veya soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları ne olmuştur?

- Sağlık Bakanlığı 2019’dan bu yana bilinen bu ilaç sahtekârlığı ile ilgili olarak neden sessiz kalmıştır?

- Türkiye’de bu ürünü satan kaç firma belirlenmiştir? Bu firmalar söz konusu sahte ilacı hangi ecza depolarına, kurumlara ve kaç kutu satmışlardır?

- Söz konusu sahte ilaç Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında analiz edilmiş midir? Edilmişse, analiz sonuçları nelerdir?

- SGK’nin sahte olduğu iddia edilen ilaca ilişkin yaptığı analizde sahte diye nitelendirilen, “25A19E09” ve “PR072875” parti no.lu ilaçlara, İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı Analiz ve Kontrol Laboratuvarı’nda yapılan incelemeler sonucunda “İlaçlar sahte değil” raporu verildiği iddiası doğru mudur?

- SBA Pharma adlı firmadan kanser tedavisinde kullanılan söz konusu ilaç alınırken mevzuata aykırı şekilde alınması gereken belgelerin istenmediği iddiası doğru mudur? Doğru değil ise hangi belgeler istenmiştir?

- Müfettişlerin Kıbrıs’ta kurulu olan SBA Pharma adlı firmadan, “25A19E019” ve “PR072875” parti numaralı ICLUSIG isimli ilaçların temin edildiği, ilaçların kaynağı olarak da Kazakistan’da bulunan, “KAZUNIONPHARM COM LTD” adlı firmanın gösterildiği tespiti sonucunda bakanlığınız konuya ilişkin harekete geçmiş midir, herhangi bir cezai ve idari işlem başlatılmış mıdır?

- SGK, SBA Pharma ve RAD Ecza Deposu adlı firmalardan evrak ve belge görmeden 15 mg olandan 120 kutu, 45 mg olandan 160 kutu sahte ilaç alındığı ve 1 milyon 312 bin 500 Avro bedel ödendiği (güncel kur ile 26 milyon Türk Lirası) iddiası doğru mudur? Doğru ise bu maddi zarar kimden, hangi kurum ve kuruluşlardan karşılanacaktır?

- TAKEDA adlı firmanın ve İsviçre Denetleme Kurumu’nun analiz sonuçları ile aynı çıkması ile ilacın sahteliğinin kesinleşmesine karşın, “İlaçlar sahte değil” raporu düzenleyen kişiler tespit edilmiş midir? Haklarında soruşturma başlatılmış mıdır? Herhangi bir cezai ve idari işlem uygulanmış mıdır?

- Yurttaşlarına ilaç temin etmekle görevli kurumlar ilaç çetelerinden sahte ilaçlar almış, kamu büyük zarara uğramış ve hastaların sağlık hakkı hiçe sayılmıştır. Bakanlığınızın bu konudaki görüşü nedir?

- Uzun zamandır bilinen bu sahte ilaç alımlarına ilişkin herhangi bir suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Herhangi bir dava açılmış mıdır? Açıldı ise davanın akıbeti nedir?