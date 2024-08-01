CHP'de Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı... CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz: "Kamucu bakış açısıyla eşit, nitelikli, ulaşılabilir, adil bir sağlık sistemi kuracağız"

Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:49

Güncelleme: 01.08.2024 - 11:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 22 yıllık AKP iktidarında sağlık hizmetlerinin artık ulaşılamaz ve "paran kadar sağlık" noktasına geldiğini belirterek, "Sadece Bakan değişikliğiyle sorun çözülmeyecektir ve yeterli değildir. Sorunların asıl kaynağı olan iktidardan çözüm beklemiyoruz. Biz, tüm bu sorunları çözmek için sağlık hakkını önceleyen kamucu bakış açısıyla eşit, nitelikli, ulaşılabilir, adil bir sağlık sistemi kuracağız" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nde, hemşire ve ebelerin eğitimi, çalışma ve iş koşulları ile afet bölgesinde hemşirelik hizmetlerinin konuşulduğu Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı başladı. Çeşitli STK temsilcileri ve parti mensubu sağlıkçıların katıldığı çalıştayda açılış konuşmasını yapan CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, şunları söyledi:

"2023 yılında başlayan sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte neoliberal sağlık politikaları ve özelleştirmeler, sağlığı ticari bir meta haline dönüştürmüş ve sağlık hizmetlerini içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Sağlık hizmetinin hastanın iyileşmesi değil, sadece hasta memnuniyetiyle ölçüldüğü bu sistemde kışkırtılmış sağlık hizmeti ve randevu kriziyle sağlık hizmeti kilitlenmiş durumdadır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin göz ardı edilmesi ve ticari bir meta haline dönüştürülen sağlık hizmetlerinde yataklı ve ikinci-üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin göz önüne alınması sonucunda artan sağlık sistemimiz maalesef içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir.

"SAĞLIKTA ŞİDDET, TOPLUM SAĞLIĞINI DA TEHDİT EDER BOYUTA ULAŞTI''

Bugün yoğun iş yükü, kısa muayene süreleri, hizmete ulaşmadaki engeller ve kısa muayene süreleriyle ve malpraktis baskısı altındaki sağlık emekçilerimiz maalesef sağlıkta şiddetle yüz yüze gelmektedir. Sağlık sistemimizdeki aksaklıkların sağlık emekçilerimize kesilmesi sonucunda sağlıkta şiddet bugün maalesef katlanılamaz boyutlara ulaşmıştır. Bu sadece bizlerin sorunu değil, bu kadar tırmanmış ve can güvenliği sorunu haline gelmiş olan sağlıkta şiddet, toplum sağlığını da tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Biz sağlıkta şiddetin bir an önce önlenmesi için etkin tedbirler ve yaptırımlar uygulanması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz."

"MOBBİNG ORTAMINDA ÇALIŞMA GİDEREK AĞIRLAŞMAKTA"

Ekonomik yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin sağlık hizmetlerine ulaşmada bir engel haline geldiğini vurgulayan Şahbaz, şöyle devam etti:

"Toplumdaki yoğun yoksulluk, ilaca ve sağlık hizmetine ulaşmada özelleştirmelerle birlikte halkımız bu yoksulluk nedeniyle sağlık hizmetine ulaşamamaktadır. Artan fiyatlarla birlikte kanser hastalarımız, bırakın ilacı kolostomi torbasına ulaşmakta sıkıntı yaşıyorlar. Sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve finansmanında koruyucu sağlık hizmeti birinci basamağın göz ardı edilmesi ve şehir hastaneleri gibi kara deliğe dönüşen ve Sağlık Bakanlığı kaynaklarının büyük ölçüde aktarıldığı yataklı tedavi kurumları sonucunda maalesef sağlık hizmetlerimiz daha da darbe almaktadır. Bölgesel olarak eşitsiz dağılım, kırsalda ve doğu-güneydoğu illerimizde nispeten düşük sayıda sağlık elemanlarımızın olması, daha çok büyük şehirlerde yoğunlaşması da ülkemizdeki sağlık sorunlarımızın başında gelmektedir. Bürokrasi, kayırma ve yönetimdeki sorunlar, sağlık emekçilerimizin işine yabancılaştırmakta ve mobbing ortamında çalışma koşulları gittikçe ağırlaşmakta ve tükenme noktasına ulaştırmaktadır.

22 yıllık iktidarında AKP, maalesef sağlık hizmetlerimizi bugün artık ulaşılamayan, sağlık hizmetini almakta sıkıntı yaşadığımız ve 'paran kadar sağlık' noktasına geldiğimiz bir noktada çözüm oluşturamamaktadır. 22 yıllık iktidarın sonucunda ülkemizin geldiği nokta ortadadır. Sadece bakan değişikliğiyle sorun çözülmeyecektir ve yeterli değildir. Sorunların asıl kaynağı olan iktidardan çözüm beklemiyoruz."

Tüm bu sorunları çözmek için sağlık hakkını önceleyen kamucu bakış açısıyla eşit, nitelikli, ulaşılabilir, adil bir sağlık sistemi kuracaklarını belirten Şahbaz, "Cumhuriyet Halk Partimizin iktidarında sağlık emekçilerimiz güvende ve mutlu olmadan, iş barışı sağlanmadan nitelikli sağlık hizmetinin verilemeyeceğini ve sağlık hizmetinizdeki sorunlarımızın çözülemeyeceğini biliyoruz. Onun için tüm bu sağlık sistemi içinde sağlık emekçilerimizin güvende ve mutlu olduğu bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağız." ifadelerini kullandı.

"HEMŞİRELER VE EBELER ARTIK TÜKENME NOKTASINA GELDİ''

Artan iş yüküyle sağlık hizmetine ulaşmada en önemli unsurlardan olan hemşirelerin ve ebelerin artık tükenme noktasına geldiğini söyleyen Şahbaz, şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü 'bir hekim için üçle beş arasında hemşire olması gerekir' derken, ülkemizde maalesef bir hekim için istihdamda olan hemşire sayısı 1,2'nin altındadır. Bunun ne kadar yetersiz olduğunu, sağlık hizmetlerimizin tıkanmasında en önemli unsurlardan biri olduğunu biliyoruz. Onun için bugün burada sorunlarımızı konuşacağız. Çözüm önerilerimizi geliştireceğiz ve daha eşit, adil, yaşanılabilir, mutlu bir Türkiye kurmak için politikalarımıza katkı sunacağız."

Çalıştay, STK'ların sağlık hizmetindeki sorunlara ve çözümlere dair sunumları ve atölye çalışmaları ile gün boyu sürecek. Çalıştaya; Türk Hemşireler Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık İş, Hemşirelikte Liderlik Derneği, Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği, Hemşirelik Eğitim Derneği, Yönetici Hemşireler Derneği ile Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği katıldı.