CHP’den sağlık çalıştayı: Sağlık’ta gemi karaya oturdu

Yayınlanma: 01.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 04:00

Çalıştaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ile MK üyeleri, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun, CHP Sağlık Alanından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz’ın yanı sıra çok sayıda genel başkan yardımcıları, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Prof. Dr. Murat Arslan, tabip odaları başkanları ile hekim sendikalarından temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılışını yapan Şahbaz, “Paran kadar sağlık değil, her vatandaş için eşit, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti üzerinden tanımlanan sağlık sistemini hep birlikte kuracağız” dedi. CHP lideri Özel de konuşmasında sağlık alanında geminin tam anlamıyla karaya oturduğunu kaydetti. Özel, “İktidar olduğumuzda Türkiye’nin sağlık politikalarını bu salonun ortak aklı yönetecek. Bu sorunlar kökünden çözülecektir. Hastaneler milletin, hizmet etme görevi devletin, onuru ile yaşama hakkı da bu milletindir” ifadelerini kullandı.

‘BİLİMLE İDARE EDİLMİYOR’

Sağlık alanının tam bir sorunlar yumağına dönüştüğünü söyleyen TTB Başkanı Azap, “Halkın sağlığı giderek kötüye gidiyor. Bunun en önemli nedeni Sağlıkta Dönüşüm Programı. Tüm dünyada sağlıkta başarı elde etmiş ülkeler, sağlığa ayırdıkları parayla değil, aslında birinci basamak sağlık hizmetlerine verdikleri değer ve önemle öne çıkmış ülkeler. Bilim bize bunu söylüyor ve bilimsel ortamda açıkçası bununla ilgili hiçbir tartışma yok. Ama hepimiz yaşıyoruz, malesef ülkemiz akıl ve bilimle idare edilmiyor” ifadesini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala, kamucu ve herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlığın sunulmasının önemine değinerek, “Birinci, ikinci ve üçüncü basmaklı bir sevk zincirinin hayata geçirilmesini istiyoruz. Yaşlıların sağlıklarını izleyen bir politikaya da ihtiyaç var. Okul sağlığı hizmetlerini birinci basamağın bir parçası olarak görüyoruz” dedi.

