Genel Sağlık-İş Genel Kurul'u tamamlandı: Sağlıkçılar, yeni yönetimini belirledi

Yayınlanma: 29.09.2024 - 18:36

Güncelleme: 29.09.2024 - 18:49

Ankara'da bir otelde gerçekleşen Genel Sağlık-İş Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu bugün tamamlandı. Genel Kurulun divan başkanlığını eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut yaptı.

Aday tanıtım konuşmalarının ardından delegeler, yeni yönetim kurulunu belirlemek üzere oy kullandı. Toplam 200 delegeden 194'ü sandığa gitti.

Seçimlere 2 liste, 4 bağımsız adayla girildi. Bağımsız adaylar şunlar Deniz Korkmaz, Hasan Aytemir, Ozan Şen ve Ezgi Borucu oldu.

SANDIKTAN UĞUR'UN LİSTESI GALİP ÇIKTI

Seçime giren ilk liste mevcut yönetimi temsil etti. Listede son dönem Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Özcan Arslan, Ali Kemal Akgül, Gazi Çeliker, Nuh Karakaya, Veli Can Karabacak ve Yalçın Çiftçi yer aldı. Diğer listenin temsilcisi ise son dönem mali sekreteri Erman Açıkgöz oldu.

Açıkgöz'ün listesinde Kazım Boyacıoğlu, Hatice Şeker Erdoğan, Meryem Demirkol, Duygu Erdal yer aldı. Sandıktan Dr. Uğur'un listesi galip çıktı. Ancak yeni yönetime rakip listenin temsilcisi Açıkgöz de girdi. Uğur'un listesinde bulunan Karakaya ise yeni yönetimde yer alamadı. Uğur delegelerin 104 oyunu alırken, Açıkgöz ise 87 oy aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre yeni yönetimde şu isimler bulunuyor:

"Veli Can Karabacak, Özcan Arslan, Derya Uğur, Yalçın Çiftçi, Gazi Çeliker, Erman Açıkgöz, Ali Kemal Akgül.

Yeni Denetim Kurulu listesi de şöyle sıralandı:

"Güldeste Dedeoğlu, Deniz Şenkal, Mehmet Tamer Karaaslan."

Disiplin Kurulu'nda ise şu isimler yer aldı:

"Uygar Yılmaz, İbrahim Kılıç, Mehmet Kürşad Öztürk."

Üst Kurul delegeleri de şöyle:

"Veli Can Karabacak, Yalçın Çiftçi, Derya Uğur, Ercan Küçükosmanoğlu, Özcan Arslan, Ali Kemal Akgül, Erman Açıkgöz, Sadık Doğrul."

Yeni yönetim kurulu ilerleyen günlerde toplanarak genel başkanlık için oylama yapacak.