CHP'li Burhanettin Bulut: Hekimler çareyi göç etmekte buldu

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:00

CHP'li Burhanettin Bulut, iş yoğunluğu, mobbing ve çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle çalışmak için yurtdışına göç etmek zorunda kalan hekimlerin sorunlarının araştırılması, yıldan yıla dramatik bir şekilde artan hekim göçünün sağlık sistemine etkilerinin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.



(Burhanettin Bulut)



‘BÜYÜK ÜCRET FARKI VAR’

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık alanında nitelik kaybının yanı sıra hekimlerin ve sağlık emekçilerinin çalışma koşullarındaki güvencesizliği artırdığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

“Hayat taşıyan hekimler kör bir şiddetin hedefi olmuştur. Türkiye’de günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakası yaşanmakta. Haklı talepleri iktidar tarafından karşılanmayan, ‘giderlerse gitsinler’ denilen, şiddetin hedefi olan hekimler, çareyi ülkeyi terk etmekte, yurtdışında çalışmakta bulmaktadır. Türkiye, Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerle kıyaslandığında, ücret düzeyleri ve çalışma koşulları açısından büyük farklar göstermektedir. Bu nedenle, birçok hekim yüksek maaş ve daha iyi çalışma şartları sunan ülkelere yönelmektedir.”