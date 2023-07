Hekimler sorunlarına çözüm bekliyor: Gelecek kaygımız yüksek

Yayınlanma: 01.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.07.2023 - 03:04

Özellikle son yıllarda doktor intiharları oranında, sağlık personellerine şiddet vakalarında da artış görülüyor. Geçen haftalarda da Batman’da bir doktor, yaşadıkları nedeniyle yaşamına son vermek istemişti. Yaşananların ardından Batman Tabip Odası, yaptığı yazılı açıklamada yaşananları anlattı.

Tabip odasından hekimler, “AKP’nin iktidara gelişi ile getirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı esas olarak sağlık sistemimizi neoliberal politikalara açmayı ve sağlık kurumlarını kâr elde eden ticarethanelere dönüştürmeyi esas aldı. Bu kapsamda koruyucu sağlık hizmetleri ve güçlendirilmiş basamak yerine tedavi edici hizmetlere ağırlık verilmiş, yaratılan büyük sağlık komplekslerinde insanların hastalıklara karşı korunması değil, hastalandıktan sonra tedavi edilmeleri ön plana alındı. Siyaset dilinin de katkı sunduğu şiddet dili ve şiddete başvuran faillere uygulanan yetersiz cezalar sağlık emekçisine şiddeti artıran faktörlerdir. Bu şartlarda çalıştığımız her bir mesaide, her nöbette, her ameliyatta travmatize olmaktayız. Gelecek kaygımız yüksek, gündelik problemlerle baş edebilme yeteneğimiz azalmış durumda” diye konuştu.