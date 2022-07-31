CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, 21 belediyenin verileri ile bakanlığın açıkladığı bulaşıcı hastalıklar rakamlarını karşılaştırdı
CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, “21 belediyenin kaydına göre iki yılda bulaşıcı hastalıktan yaşamını yitiren yurttaşlarımızın sayısı 97 bine yakın iken bakanlık yurt genelini 99 bin olarak açıklıyor” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyelerinin verileri ile Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bulaşıcı hastalık ölüm verilerini karşılaştırdı. İlgezdi, ölümlerin bakanlığın duyurduğundan 3.2 kat daha fazla olarak tahmin edildiğini açıkladı.
İlgezdi, “21 İlde Bulaşıcı Hastalık Ölümleri Raporu”nu açıkladı. Raporda, 39 milyon 720 bin nüfuslu CHP’li 11 büyükşehir ve 10 il belediyesinin 1 Mart 2020-30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşların sayısı değerlendirildi.
VERİLER UYUŞMUYOR
Rapora göre; 21 ildeki bulaşıcı hastalık nedeniyle ölüm sayısı toplam 96 bin 985 olarak belirlenirken Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 3 Temmuz 2020 itibarıyla ölüm nedeni Covid-19 olarak bildirilenlerin sayısının yurt çapında 99 bin 57 kişi olduğu açıklandı.
Verilerin birbiriyle uyuşmadığını söyleyen İlgezdi, “Bakanlık tarafından yurt çapında açıklanan Covid-19 ölüm sayısı, CHP tarafından toplanan ölüm sayılarından daha düşüktür” dedi.
DSÖ: 246 BİN ÖLÜM
Türkiye’nin geri kalan 60 ilindeki Covid-19 ölüm eğiliminin raporda yer alan 21 ilin ölüm hızıyla eşdeğer olabileceği ihtimalini değerlendiren İlgezdi, “30 Haziran tarihi itibarıyla Türkiye’de Covid-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın bildiriminden yaklaşık 2.1 kat daha fazla olarak 206 bin 760 kişi olabileceği tahmin edilmektedir” diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü’nün mayıs ayında yayımladığı fazladan ölümler çalışmasına da değinen İlgezdi, 2021 sonu itibarıyla Türkiye’de Covid-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğundan 3.2 kat daha fazla, yani 264 bin 41 kişi olarak tahmin edildiğini ifade etti.
‘TÜRKİYE 7. SIRADA’
Ayrıca, ölüm sayıları doğru açıklandığı takdirde Türkiye’nin, pandemiden en çok etkilenen ülkeler sıralamasında 7. olacağına dikkat çeken İlgezdi, “Türkiye temmuz ayının başı itibarıyla dünyada doğrulanmış Covid-19 olgu sayısında 10., doğrulanmış ölüm sayısında ise 19. sıradadır. Ölüm sayıları doğru olarak açıklanmış olsa, ülkemizin ölüm sayılarına göre pandeminin en çok etkilediği dünyadaki 7. ülke olduğu anlaşılacaktır. TÜİK de Sağlık Bakanlığı da ülkemizdeki 2020 ve 2021 yıllarına ait toplam ölüm sayılarını bile halen açıklamamıştır” ifadelerini kullandı.
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