CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'den 'uyuşturucu' raporu: 'Suç yaşı 12'ye indi'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

2014-2021 arasında uyuşturucuya bağlı suçlarda yüzde 122 artış yaşandığı belirtilen raporda, 2014’te işlem yapılan şüpheli sayısı 172 bin 222 iken, 2021’de bu sayının 382 bin 349’a ulaştığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 854 bin 448 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedilirken “ensar” temelli dış politika anlayışı nedeniyle Türkiye’nin, uyuşturucu ve bağlı suçlarda hem kullanıcı hem de sevkıyat yapılan güzergâh ülke konumuna geldiğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca “İktidarın baskıcı politikaları, işsizlik, ekonomik buhran ve milli eğitim sisteminin dejenere olması, uyuşturucuya başlama yaşını düşürdüğü gibi kullanımını da yaygınlaştırdı” denildi. 2014-2020 arasında uyuşturucu kullanmak, imal ve ticaretini gerçekleştirmek suçlarından hüküm giyen 18 yaşından küçük toplam 5 bin 431 çocuk bulunduğu kaydedilen raporda, bu çocukların yüzde 8’inin ise 12-14 yaş grubu olduğu, yaşı 11’den büyük, 15’ten küçük toplam 409 çocuğun, uyuşturucu nedeniyle cezaevinde olduğu ifade edildi. Covid-19 pandemisinin de uyuşturucu kullanımını yaygınlaştırdığı belirtildi.

‘BAŞARI GİBİ!’

“AKP iktidarı, ‘kindar nesil’ yetiştirmek adına toplumun kılcal damarlarına büyük zarar verdi” diyen CHP’li İlgezdi, “İktidar bloku, tıpkı derin yoksulluğu açığa çıkaran katlanan sosyal yardım verilerini bir başarı olarak açıkladığı gibi, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin suç verilerinin yer aldığı korkunç istatistikleri de başarı olarak pazarlamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.