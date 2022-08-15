CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: 'AKP'nin sağlık sisteminin çöktüğünü görüyoruz'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, AKP iktidarı döneminde sağlık sisteminin alarm verdiğini, sistemin çöktüğünü belirti.

Konuyla ilgili bugün açıklama yapan Akkuş İlgezdi, şunları söyledi:

“SAĞLIK HİZMETLERİNİN TIKANDIĞINI HEP BİRLİKTE GÖRÜYORUZ, YAŞIYORUZ”

“Sağlık sistemi alarm veriyor. Sağlıkta Dönüşüm Sistemi’ni hayata geçiren AKP iktidarı, kamucu sağlık sistemini yok etti. Bugün performans sistemi ile sağlık hizmetlerinin tıkandığını hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanlarının itibarsızlaştırıldığını, her ne kadar Sağlık Bakanı performans sistemine son verdiklerini açıklasa da getirdikleri düzenleme sadece ve sadece bu sisteme yapılan bir makyajlamadır, sıkıntılar devam ediyor çünkü.

AKP’nin paran kadar sağlık hizmeti sürecine baktığımızda sistemin döviz artışları nedeniyle tıkandığını, medikal malzemelerin bulunamadığını, bu yüzden ameliyatların yapılamadığını ve yurttaşlarımızın ciddi mağduriyetler yaşadığına tanık oluyoruz. Özellikle görüntüleme hizmetleri, beyin cerrahi, kalp damar cerrahisi, ortopedi ameliyatları ciddi derecede aksamakta, soruna dönüşmekte, belirsiz sürelere ertelenmekte.

“SAĞLIK HAKKINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK, HIZLANDIRACAK VE KAMUCU POLİTİKALARIMIZLA HALKIMIZA SUNACAĞIZ”

Düşünün acil bir durumunuz var bir MR ya da tomografi çektirmeniz gerekiyor. Bunun için en erken alabileceğiniz randevu 3 ile 6 ay arası değişiyor. Bu yüzden önlenebilir olacak hastalıklarda ne yazık ki tedavi süreci gecikiyor, uzuyor. Cihaz yokluğundan hayati beyin ve kalp ameliyatları da yapılamıyor. Kalp ve beyin pilleri bulunamıyor.

Ortopedide de durum çok farklı değil, orada da vahim bir tablo var. Hastalar ciddi sakatlıklarla karşı karşıya çünkü ortopedik implantları yapılamıyor. Aslında durum oldukça vahim. AKP’nin halkımızın en temel insan hakkı olan sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını engelleyen sağlık sisteminin çöktüğünü görüyoruz. CHP iktidarında bizler kamucu sağlık sistemini getireceğiz. Sağlık alanında bu kötü gidişe artık son vereceğiz. Temel insan hakkı olan sağlık hakkına erişimini kolaylaştıracak, hızlandıracak ve kaliteli bir halde kamucu politikalarımızla halkımıza sunacağız.”