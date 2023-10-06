CHP'li Gamze Taşcıer: Ekonomik kriz halk sağlığı için tehdit

CHP milletvekili Gamze Taşcıer, geri ödenmeyen ilaçlarda tablonun ağırlaştığına ve 2023’te çok daha vahim noktalara geleceğine dikkat çekti.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00
CHP'li Gamze Taşcıer: Ekonomik kriz halk sağlığı için tehdit
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Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerine göre geri ödenmeyen ilaçlar için 2019’da her 100 liradan 7.1’i harcanırken bu oranın 2022’de 10.8’e çıktığını kaydeden Taşcıer “2021’de bu miktar 6.22 milyar TL idi. 2019’dan bu yana yüzde 300’lük bir artış var. Bu yılın bitimiyle durumun çok daha vahim bir hal alacağını göreceğiz” dedi.

Taşcıer, geri ödenen ilaçlarda da çıkan fiyat farklarının günden güne arttığını belirterek “Geri ödenen ilaçlarda SGK’nin ödediği tutarlar da düşürülmeye devam ediyor. Ağustos ayında alınan kararla birlikte hesaplama sistematiği de değiştirildi ve cepten yapılan harcamalar daha da arttı” ifadelerini kullandı.

CHP’li vekil, “Vatandaşlar, zaten bulunamaz hale gelmesiyle ilaçlarına erişimde sorun yaşarken, bir yandan da Erdoğan’ın bilinçli çıkardığı ekonomik kriz nedeniyle ücretlerini ödeyemeyecekleri ilaca ulaşamıyor. Bu durum çok açık bir halk sağlığı tehdidi yaratıyor” dedi.


Gamze Taşcıer CHP Ekonomik kriz Sağlık Bakanlığı

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