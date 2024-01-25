CHP'li Murat Emir'den menenjit önergesi

CHP milletvekili Murat Emir, Mersin’de Akkuyu Nükleer Santralı’nda işçilerin menenjit nedeniyle yaşamını yitirmesini Meclis’e taşıdı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00
CHP'li Murat Emir'den menenjit önergesi
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CHP’li Emir, “Menenjit; öksürük, hapşırık, sarılma ve ortak eşya kullanımı yolu ile bulaşabilen, yayılım hızı yüksek bir hastalık. Beyin ve omurilik hasarına sebep olabilen ve vücutta kalıcı hasar bırakabilen menenjitten aşı yoluyla kurtulmak mümkün. Ancak ulusal aşı programı kapsamında yer almayan meningokok aşısının maliyeti 2 bin TL civarında. Yurttaşlarımız için bu aşının maliyetini karşılamak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle menenjit aşısı derhal ulusal aşı programına alınmalı ve ücretsiz yapılmalı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi veren Emir, “Yıllardır çeşitli aşıları ulusal aşı programına dahil ederek ücretsiz yapacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı, hangi çalışmaları gerçekleştirmektedir” sorusunu yöneltti.


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