CHP'li Murat Emir: İktidar tarikat sevdasından vazgeçmeli

Harp Okulu mülakatlarında Menzil cemaatine yakın kişilerin sağlık sorunlarına karşın “Askeri öğrenci olmaya elverişlidir” raporu alırken sağlık durumu uygun olan Atatürkçü öğrencilerin ise “olumsuz yönde” rapor ile bilerek elendiği iddia edildi. Gazetemizin iddiaların odağındaki öğrencilerle konuşmasının ardından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir yaşananlara tepki gösterdi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00
CHP'li Murat Emir: İktidar tarikat sevdasından vazgeçmeli
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Gazetemize konuşan CHP’li Emir, “15 Temmuz’dan hemen sonra Başbakan Binali Yıldırım’a yanıtlaması için Menzil’in devlet kademesinde kadrolaşması iddialarını sormuş, yanıt alamamıştık” dedi.

‘UYARILARI DİNLEMEDİLER’

15 Temmuz sonrası FETÖ ile ayrışma nedeniyle iktidarın boşalan alanları Menzil’e bıraktığını belirten Emir, şunları kaydetti:

“O dönem AKP’liler tüm uyarılarımıza kulak tıkadı. Sorularımıza da yanıt veremediler. Şimdi de kamuda her yerden cemaat, tarikat bağlantısı çıkıyor. İktidar, bir yanda askeri okullarda, bir yandan eğitimde her yeri tarikatlara, cemaatlere teslim etmiş durumda. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Derhal bu tarikat ve cemaat sevdasından vazgeçin.” 


Murat Emir Tarikat

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