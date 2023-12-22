CHP'li Murat Emir: İktidar tarikat sevdasından vazgeçmeli

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

Gazetemize konuşan CHP’li Emir, “15 Temmuz’dan hemen sonra Başbakan Binali Yıldırım’a yanıtlaması için Menzil’in devlet kademesinde kadrolaşması iddialarını sormuş, yanıt alamamıştık” dedi.

‘UYARILARI DİNLEMEDİLER’

15 Temmuz sonrası FETÖ ile ayrışma nedeniyle iktidarın boşalan alanları Menzil’e bıraktığını belirten Emir, şunları kaydetti:

“O dönem AKP’liler tüm uyarılarımıza kulak tıkadı. Sorularımıza da yanıt veremediler. Şimdi de kamuda her yerden cemaat, tarikat bağlantısı çıkıyor. İktidar, bir yanda askeri okullarda, bir yandan eğitimde her yeri tarikatlara, cemaatlere teslim etmiş durumda. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Derhal bu tarikat ve cemaat sevdasından vazgeçin.”