CHP'li Murat Emir: 'Bu yarış seçimden sonra hiçbir şey olmamış gibi davrananlarla...'

Yayınlanma: 04.11.2023 - 14:58

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:22

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda konuştu.

"BU YARIŞ KOLTUĞA YASLANANLAR..."

Emir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi, 22 yıllık AKP faşizminin önünde durabilecek olan tek kurumsal yapı kalmıştır.

Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğu, nasıl büyüyeceği ve nasıl iktidar olacağı sizin kararınızla olacaktır.

Bir yarış yaşayacağız. Bu yarış kaybedilen seçimden sonra 'halkımızın bize verdiği mesajı doğru okuyalım' diyenlerle, seçimden sonra hiçbir şey olmamış gibi yapanlar arasındadır. Bu yarış 'bu kadrolarla bu yönetim anlayışıyla daha fazla yol yürüyemeyiz' diyenlerle, koltuğa yaslananlar arasındadır.

Bu yarış 'gerçek bir yenilenme yapmazsak yeniden kaybedeceğiz' diyenlerle, ikinci bir kurultay için 31 Mart'ı bekleyenler arasındadır. Bu yarış, 'sol' diyenler, 'sosyal demokrasinin temel ilkeleri' diyenler ısrarla 'Atatürk ilkeleri' diyenlerle, 'şimdi sağa açılıyoruz, bunların sırası değil' diyenler arasındadır.

"SAĞCIYLA SAĞCI OLAN"

'Laiklik olmadan, demokrasi olamaz' diyenlerle; ülkücüyle ülkücü, siyasal islamcıyla siyasal islamcı sağcıyla sağcı olan anlayış arasındadır.

İzliyorsunuz; değişime karşı çıkyorlar 'böyle olmaz' diyorlar. Ama bir değişim tarif etmiyorlar. Tarif ettikleri değişim şu: 'Parti Meclisi değişsin, MYK değişsin, tüzük değişsin ama bir şey değişmesin; o da genel başkan. Niye, bu sorunun cevabı arkadaşlar,neden? Bütün suçui kusuru Sayın Genel Başkanımızın sırtına yükleyecek değiliz. 12 yılda verdiği emeklerden dolayı şükran duyuyoruz, ama değerli arkadaşlar bizim asıl borcumuz ülkemize ve Cuhmuriyet Halk Partisi'nedir."