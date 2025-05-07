Cilt kanseri vakalarında korkutan artış: Nasıl korunuruz?

Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:04

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:04

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada yaklaşık 132 bin melanom cilt kanseri vakası teşhis ediliyor. Türkiye’de ise her yıl 5 binden fazla yeni cilt kanseri vakası bildiriliyor. Ciltte oluşan lezyonlar ve lekeler çoğu zaman hafife alınsa da, uzmanlar artan vakalara karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

CİLT HASARLARININ YÜZDE 90’I ÖNLENEBİLİR

Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Yusuf Kelleci, "Güneşin zararlı etkilerine bağlı cilt hasarlarının yüzde 90’ı, korunma önlemleriyle engellenebilir" diyerek, özellikle yaz aylarında güneşin zararlı UV ışınlarına karşı tedbir almanın hayati önem taşıdığını belirtti.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ GÜNEŞ YANIKLARI RİSKİ ARTIRIYOR

“Deri, vücudumuzun dış etkenlere karşı ilk savunma hattıdır” diyen Uzm. Dr. Kelleci, güneşe ve çevresel etkilere maruz kalan cildin zamanla birikimsel hasar gördüğünü, özellikle çocukluk çağında yaşanan güneş yanıklarının, ileriki yaşlarda deri kanseri riskini kalıcı olarak artırabileceğini vurguladı.

GÖRÜNMEYEN TEHDİT: UV IŞINLARI

Uzm. Dr. Kelleci, ultraviyole (UV) ışınlarını üç ana gruba ayırarak şöyle açıkladı:

UVA (320-400 nm): Derinin alt katmanlarına nüfuz eder, yaşlanma ve lekelere neden olur. Camdan geçebilir ve bulutlu havalarda da etkilidir.

UVB (280-320 nm): Cilt yüzeyini etkiler, güneş yanıklarına ve DNA hasarına yol açar.

UVC (100-280 nm): Ozon tabakası tarafından filtrelenir, ancak yapay kaynaklarda bulunabilir.

HER LEKE MASUM OLMAYABİLİR

Cilt kanserinin erken teşhisle büyük ölçüde tedavi edilebildiğini söyleyen Dr. Kelleci, benlerin şekil, renk veya boyut değiştirmesi gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

Uzm. Dr. Kelleci, benlerin ‘ABCDE’ kuralı ile takip edilmesi gerektiğini belirtti:

A (Asimetri): Benin iki yarısı birbirine benzemiyorsa,

B (Border/Sınır): Sınırları düzensizse,

C (Color/Renk): Farklı renk tonları barındırıyorsa,

D (Diameter/Çap): 6 mm’den büyükse,

E (Evolving/Evrim): Zamanla değişiklik gösteriyorsa, mutlaka bir dermatoloğa başvurulmalıdır.

CİLT KANSERİNE KARŞI 10 ETKİLİ KORUNMA ADIMI

Uzm. Dr. Kelleci, günlük yaşamda uygulanabilecek 10 basit adımla cilt kanserinden korunmanın mümkün olduğunu söyledi: