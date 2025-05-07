Cilt kanseri vakalarında korkutan artış: Nasıl korunuruz?
Hem Türkiye’de hem de dünyada cilt kanseri vakalarında artış görüldüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Yusuf Kelleci, cilt kanserinden korunmak için yapılması gerekenleri anlattı. Kelleci, "Güneşin zararlı etkilerine bağlı cilt hasarlarının yüzde 90’ı, korunma önlemleriyle engellenebilmektedir" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada yaklaşık 132 bin melanom cilt kanseri vakası teşhis ediliyor. Türkiye’de ise her yıl 5 binden fazla yeni cilt kanseri vakası bildiriliyor. Ciltte oluşan lezyonlar ve lekeler çoğu zaman hafife alınsa da, uzmanlar artan vakalara karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.
CİLT HASARLARININ YÜZDE 90’I ÖNLENEBİLİR
Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Yusuf Kelleci, "Güneşin zararlı etkilerine bağlı cilt hasarlarının yüzde 90’ı, korunma önlemleriyle engellenebilir" diyerek, özellikle yaz aylarında güneşin zararlı UV ışınlarına karşı tedbir almanın hayati önem taşıdığını belirtti.
ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ GÜNEŞ YANIKLARI RİSKİ ARTIRIYOR
“Deri, vücudumuzun dış etkenlere karşı ilk savunma hattıdır” diyen Uzm. Dr. Kelleci, güneşe ve çevresel etkilere maruz kalan cildin zamanla birikimsel hasar gördüğünü, özellikle çocukluk çağında yaşanan güneş yanıklarının, ileriki yaşlarda deri kanseri riskini kalıcı olarak artırabileceğini vurguladı.
GÖRÜNMEYEN TEHDİT: UV IŞINLARI
Uzm. Dr. Kelleci, ultraviyole (UV) ışınlarını üç ana gruba ayırarak şöyle açıkladı:
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UVA (320-400 nm): Derinin alt katmanlarına nüfuz eder, yaşlanma ve lekelere neden olur. Camdan geçebilir ve bulutlu havalarda da etkilidir.
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UVB (280-320 nm): Cilt yüzeyini etkiler, güneş yanıklarına ve DNA hasarına yol açar.
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UVC (100-280 nm): Ozon tabakası tarafından filtrelenir, ancak yapay kaynaklarda bulunabilir.
HER LEKE MASUM OLMAYABİLİR
Cilt kanserinin erken teşhisle büyük ölçüde tedavi edilebildiğini söyleyen Dr. Kelleci, benlerin şekil, renk veya boyut değiştirmesi gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.
Uzm. Dr. Kelleci, benlerin ‘ABCDE’ kuralı ile takip edilmesi gerektiğini belirtti:
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A (Asimetri): Benin iki yarısı birbirine benzemiyorsa,
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B (Border/Sınır): Sınırları düzensizse,
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C (Color/Renk): Farklı renk tonları barındırıyorsa,
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D (Diameter/Çap): 6 mm’den büyükse,
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E (Evolving/Evrim): Zamanla değişiklik gösteriyorsa, mutlaka bir dermatoloğa başvurulmalıdır.
CİLT KANSERİNE KARŞI 10 ETKİLİ KORUNMA ADIMI
Uzm. Dr. Kelleci, günlük yaşamda uygulanabilecek 10 basit adımla cilt kanserinden korunmanın mümkün olduğunu söyledi:
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SPF 30 ve üzeri güneş kremi kullanın.
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Kremi dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürün.
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Her 2 saatte bir ve yüzme/terleme sonrası tekrar uygulayın.
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Geniş kenarlı şapka ve UV korumalı gözlük takın.
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Sık dokunmuş, açık renkli giysiler tercih edin.
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10:00-16:00 saatleri arasında gölgede kalmaya özen gösterin.
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Solaryumdan uzak durun.
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Çocukları doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
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Yıllık dermatolojik cilt muayenesi yaptırın.
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Cildinizi düzenli olarak kendiniz kontrol edin.
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