Cilt sağlığı gardırobunuzda gizli: Kaşıntıdan egzamaya uzanan risk

Uzmanlar, kumaş seçiminin basit bir tercih gibi görünse de uzun vadede cilt sağlığı üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Dermatoji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Başak Yalçın, atopik bünyeli, alerji ya da cilt kuruluğu yaşayan kişilerde bu kumaşların sorun yaratabileceğine değinerek “Bu kişilerde sentetik lifler, likra ve boya maddeleri ciltte reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu durum egzama ataklarına kadar ilerleyebilir. Hassas cilt yapısına sahip kişilere pamuklu, yumuşak ve tahriş etmeyen kumaşlar öneriyoruz” diye konuştu.

SENTETİKLER TERLETİYOR, SORUN BÜYÜYOR

Sert dokulu kumaşların ve bazı yünlü ürünlerin de cildi rahatsız edebileceğine dikkat çeken Yalçın, “Özellikle sentetik ve terleten kumaşlar, cildin doğal dengesini bozarak kaşıntı ve yeni cilt problemlerine zemin hazırlıyor. Aşırı terlemek cilt bariyerini zayıflatıyor” dedi. Sentetik kumaş üretiminde kullanılan kimyasalların hormon sistemine zarar verebileceği yönündeki iddialara da değinen Yalçın, bu maddelerin sıkı denetim altında olduğunu vurguladı. Türkiye’de Avrupa Birliği (AB) standartlarının uygulandığını belirten Yalçın, “Mevcut durumda bu kimyasalların tehlikeli düzeyde olduğunu söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

İÇ ÇAMAŞIRI VE PİJAMA UYARISI

Ciltle gün boyu temas eden iç çamaşırları ve gece giyilen pijamaların ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Yalçın, “Bu ürünler mutlaka pamuklu olmalı. Çünkü iç çamaşırlar tüm gün yani 24 saat vücudumuza temas eden ürünler. Sentetik kumaşlar hem terlemeyi artırır hem de uyku kalitesini düşürür” dedi.

Yalçın, gece boyunca cildin nefes almasını sağlayan, terletmeyen ve mevsime uygun ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgularken aynı zamanda günlük yaşamda kumaş seçerken de pamuk ağırlıklı, cildi tahriş etmeyen ve nefes alabilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Yalçın ayrıca doğru kumaş seçiminin yalnızca konforu artırmadığını aynı zamanda cilt sağlığını korumada da önemli rol oynadığını belirtti.