Cilt sağlığı sorunu: Egzama ve tedavi yöntemleri

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:47

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:50

EGZAMA NEDİR?

Egzama, cildin inflamatuar bir durumu olarak tanımlanabilir. Cilt yüzeyinde kızarıklık, kabarcıklar, pullanma ve şiddetli kaşıntıya neden olabilir. Çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir ve genetik yatkınlık da etkili olabilir. Egzama, farklı türleri olan bir hastalıktır ve her yaşta ortaya çıkabilir.

EGZAMA TÜRLERİ

1. Atopik Dermatit: Genellikle bebeklik döneminde başlar ve cilt kuruluğu, kızarıklık, kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterir. Genetik yatkınlık önemli bir faktördür.

2. Kontakt Dermatit: Cildin belirli bir madde ile temas etmesi sonucu ortaya çıkar. İrritanlar veya alerjenler bu türün nedenleri arasında yer alır.

3. Seboreik Dermatit: Cilt yüzeyinde yağlı, sarı pullar ve kızarıklık oluşturur. Saçlı deri, yüz ve göğüs bölgelerinde görülür.

EGZAMA TEDAVİSİ

Egzama tedavisi, belirtilerin şiddetine, türüne ve hastanın yaşına göre değişiklik gösterebilir. İşte egzama tedavisinde kullanılan yöntemler:

Topikal Kremler ve Losyonlar: Steroid içerikli veya steroid dışı topikal ilaçlar, cildin inflamasyonunu hafifletmeye ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Nemlendiriciler: Cilt kuruluğunu önlemek için düzenli olarak nemlendirici kullanmak önemlidir.

Antihistaminikler: Kaşıntıyı hafifletmek ve uykuyu düzenlemek için reçete edilebilir.

UV Işınları Tedavisi: Doktor gözetiminde uygulanan fototerapi, belirli egzama türlerinde etkili olabilir.

İmmünosüpresif İlaçlar: Şiddetli egzama vakalarında bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılabilir.

EGZAMAYI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÖNERİLER

Cilt Temizliği: Hassas cilt temizliğine özen göstermek, tahrişi önlemeye yardımcı olabilir.

Giyim Seçimi: Pamuklu ve yumuşak kumaşlardan yapılmış giysiler giymek, cilt tahrişini azaltabilir.

Kaşıntı Kontrolü: Tırnakları kısa tutmak ve kaşımayı önlemek için önlemler almak gerekir.

Egzama, cilt sağlığını etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlık olabilir. Uygun tedavi ve önlemlerle egzamanın belirtileri kontrol altına alınabilir. Cilt sağlığının korunması için doktorunuzla iletişimde kalmak ve kişisel bakım rutinlerine dikkat etmek önemlidir.