Ciltte hissedilen karıncılanma: Parestezi nedir?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 07:00

Parestezi; karıncalanma, iğnelenme, batma, uyuşma gibi ciltte hissedilen farklı şekillerde ifade edilen durumların tümüne verilen isimdir.

Parestezi, hastalık, bozukluk veya sinir yaralanması gibi çok çeşitli durumlarda ortaya çıkabilir. Geçici parestezi gibi bacak bacak üstüne atarak aynı pozisyonda oturmak, uzun süreli bisiklet turları gibi basit nedenlerle sinirlere bası yapılmasına bağlı olabilir.

Parestezi, sinir sistemi hastalıklarının yanı sıra ciddi ortopedik durumlarda da ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda parestezi, acil bir ortamda mümkün olan en kısa sürede değerlendirilmesi gereken ciddi veya yaşamı tehdit eden bir durumun belirtisidir.

PARESTEZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Parestezi özellikle kol, bacak ve ellerde ortaya çıkan bir hastalıktır. Parestezi başlıca yanma ve karıncalanma ile kendini gösterir.

Uzuvlarda karıncalanma hissi.

Uzuvlarda uyuşukluk hissi.

Vücuda bir iğne batıyormuş gibi hissetme.

PARESTEZİ TEDAVİSİ

İlaç tedavisinde hastaların mevcut sorunlarına yönelik uzman doktor tarafından ağızdan ilaç desteği verilir. Hastalığın tedavisinde yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir.

Fizik tedavide ise uzman fizyoterapist eşliğinde hastanın kaslarının güçlenmesi, dokuların onarılması ve sinir baskısının ortadan kaldırılması amaçlanır. Kaslara esneklik kazandırılır ve hareket açıklığı artırılır.

Cerrahi tedavi ise uygulanan tüm yöntemlerin etkili olmadığı durumlarda yapılan operasyondur. Bazı hastalarda sinir sıkışması için basıncın azaltılması gerekebilir. Bu nedenle ameliyat tercih edilebilir.

Dinlenme ve destek tedavisi, sinir sıkışması sonucu oluşan ağrıyı gidermek için vücudun tamamına veya bir kısmına uygulanan tedavidir. Dokuların iyileştirilmesi esasına dayanır.