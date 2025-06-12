Ciltteki değişimleri hafife almayın: Erken teşhis hayat kurtarıyor

Cildiye Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, cilt sağlığının yalnızca estetik değil, genel sağlıkla da doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak düzenli dermatolojik kontrollerin önemine dikkat çekti.

CİLT SAĞLIĞI GENEL SAĞLIĞI YANSITIYOR

Cildiye Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, cilt güzelliğinin bireyin dış görünümünün yanı sıra sağlık durumunu da yansıttığını belirterek, “Bakımlı ve sağlıklı bir cilt kişinin hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını olumlu etkiler. Dermatolojik taramalar sadece estetik kaygılarla değil, ciddi hastalıkların erken teşhisi için de gereklidir” dedi.

CİLT KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Cilt sağlığının yalnızca kozmetik bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Başar, “Dermatolojik kontroller, özellikle cilt kanseri gibi ciddi hastalıkların erken evrede teşhis edilmesine olanak sağlar. Güneş lekeleri ve benlerdeki değişiklikler önemlidir. Bu nedenle yılda en az bir kez cilt muayenesinden geçmek oldukça değerlidir” ifadelerini kullandı.

GENETİK YATKINLIK VE GÜNEŞ ETKİSİNE KARŞI DÜZENLİ KONTROL ŞART

Deri kanseri açısından risk taşıyan bireylerin düzenli kontrol yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Dr. Başar, “Güneş lekeleri, benlerdeki şekil, renk ve boyut değişiklikleri mutlaka bir dermatolog tarafından değerlendirilmelidir. Genetik yatkınlığı olan bireyler ise daha sık kontrol altında tutulmalıdır” dedi.

ERKEN TEŞHİS YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIR

Ciltteki değişimlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Başar, “Unutulmamalıdır ki erken teşhis yalnızca cilt sağlığını değil, yaşam kalitesini de doğrudan etkiler. Bugün atılacak küçük bir adım, gelecekte büyük bir fark oluşturabilir” sözleriyle vatandaşları düzenli dermatolojik kontrol konusunda uyardı.