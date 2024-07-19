Çocuk hastalıklarında randevu bulunmuyor: ‘Pediatri eğitimi daha bilimsel hale getirilmeli’

Yayınlanma: 19.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:36

Sağlıkta yaşanan sorunlar her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı uygulaması Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastaların randevu alamama sorunu da bunlardan birisi. İstanbul’da şu anda Pediatri branşındaki Çocuk Diş Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümlerinin önümüzdeki günlerde randevusu bulunmuyor. Bu bölümlerin yalnızca bu günlerde değil, geçen aylarda da randevusu bulunmuyordu. Öte yandan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı bölümünde ise en erken 15 gün sonraya randevu bulunuyor.

6 AYDA 67 PEDİATRİ UZMANI 'İYİ HAL BELGESİ' ALDI

Pediatri bölümünün ekonomik, sosyal, nöbet koşullarının ağırlığı, eğitimin daha zor olması ve hekime şiddet nedeniyle daha az tercih ediliyor olması da bu durumun önemli unsurlarından biri. Öte yandan Türk Tabipler Birliği’nin verilerine göre ise 2024’ün ilk 6 ayında 67 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı yurtdışında çalışmak için gerekli olan ‘iyi hal belgesi’ aldı.

PEDİATRİ EĞİTİMİ NASIL OLMALI?

Pediatri bölümünde yaşanan sorunları ve pediatri eğitiminin nasıl olması gerektiğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ile konuştuk. Kasapçopur, “38 yıldır çocuk hekimiyim, yine olsa yine çocuk hekimi olmak isterdim. Pediatri bölümü önceden daha çok tercih ediliyordu fakat artık edilmiyor. Bu alandaki uzmanlık eğitiminin daha bilimsel hala getirilmesi gerekiyor. Bu bölümün tercih edilmemesindeki en büyük caydırıcı nedenlerden biri de mecburi hizmet olması. Hem ana dal hem de yan dal uzmanlığı sonrası zorunlu hizmet olması. Yurtdışında böyle bir durum yok” dedi.

MALPRAKTİS DAVALARI ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Pediatri eğitiminin zor olduğuna da değinen Kasapçopur, “Çocuklarla uğraşmak özveri isteyen bir iş, oldukça zorlu bir eğitim. Bu nedenle de daha rahat ve zorunlu hizmetin az olduğu dallar tercih edilebiliyor. Öte yandan malpraktis davaları da tercih edilmeme de önemli bir faktör. Yenidoğanla ilgilenen arkadaşlarımız çok fazla malpraktis davalarıyla karşılaşıyorlar.” dedi.