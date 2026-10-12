Çocuk sağlığında koruyucu yaklaşım: Aşı takvimini takip etmek neden hayati önem taşıyor?

Çocukluk döneminde geçirilen bazı hastalıkların ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğini dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt, "Zatürre, menenjit ve beyin iltihabı gibi hastalıklar, özellikle küçük çocuklar için önemli riskler taşıyor. Kızamık, çocuk felci, boğmaca, difteri, tetanos ve hepatit B gibi hastalıklara karşı yapılan aşılar, çocukların bu enfeksiyonlardan korunmasına yardımcı oluyor" diye konuştu.

Aşıların bağışıklık sisteminin hastalık etkenlerini önceden tanımasını sağladığını ifade eden Prof. Dr. Bozkurt, bu sayede vücudun aynı etkenle karşılaştığında daha hızlı savunma geliştirebildiğini söyledi.

"AŞILARI ZAMANINDA YAPTIRMAK ÖNEMLİ"

Bebeklik döneminden itibaren uygulanan aşıların çocukların yaşlarına ve bağışıklık sistemlerinin gelişimine göre belirli aralıklarla planlandığını belirten Prof. Dr. Bozkurt, "Aşıların gecikmesi, çocukların bazı hastalıklara karşı bir süre daha korunmasız kalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle ailelerin aşı takvimini takip etmesi ve aşı zamanlarını kaçırmamaya özen göstermesi gerekiyor. Herhangi bir nedenle aşıları geciken çocuklarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına danışılması önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

"AŞILANMA TOPLUM SAĞLIĞINI DA KORUYOR"

Aşıların yalnızca aşılanan çocukların sağlığı açısından değil, toplumun korunması bakımından da önem taşıdığını kaydeden Prof. Dr. Bozkurt, "Toplumda aşılanma oranlarının yüksek olması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını zorlaştırıyor. Özellikle henüz aşılanma yaşına gelmemiş bebekler ile bazı sağlık sorunları nedeniyle aşı yaptıramayan kişiler için bu koruma ayrı bir önem taşıyor. Aşıların düzenli yapılması, salgınların önlenmesine ve geçmişte kontrol altına alınmış hastalıkların yeniden yayılma riskinin azaltılmasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

"AŞILARLA İLGİLİ HER BİLGİYE GÜVENMEYİN"

Aşılar hakkında internet ve sosyal medyada bilimsel gerçeklere dayanmayan bilgilerin de dolaşıma girdiğini belirten Prof. Dr. Bozkurt, bu paylaşımların ailelerin aşılarla ilgili endişelerini artırabildiğini söyledi. Aşı sonrasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık ve şişlik ya da hafif ateş görülebileceğini kaydeden Prof. Dr. Bozkurt, bu etkilerin çoğunlukla kısa sürede kendiliğinden geçtiğini, ciddi alerjik reaksiyonların ise nadir görüldüğünü söyledi.

Ailelerin aşılarla ilgili sorularını hekimleriyle paylaşmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bozkurt, "Anne ve babaların çocuklarının sağlığıyla ilgili kaygı duyması ve her konuda doğru bilgiye ulaşmak istemesi çok doğal. Ancak sosyal medyada karşılaşılan her bilgiye güvenmek doğru değil. Aşılarla ilgili akıllarına takılan soruları hekimleriyle paylaşmalarını, duydukları endişeleri birlikte değerlendirmelerini öneriyoruz. Sadece duyumlara dayanarak aşıları ertelemek, çocukların korunmasız kalmasına neden olabilir" dedi.

"AŞI TAKVİMİNİ TAKİP ETMEYİ İHMAL ETMEYİN"

Çocukların sağlıklı büyümesinde hastalıklardan korunmanın da önemli bir yeri olduğunu belirten Prof. Dr. Bozkurt, düzenli doktor kontrolleri sırasında aşı kayıtlarının gözden geçirilmesi ve eksik dozların belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Çocuk sağlığında koruyucu yaklaşımın önemini vurgulayan Prof. Dr. Bozkurt, "Her anne baba çocuğunun sağlıklı büyümesini, hastalıklardan uzak bir çocukluk geçirmesini ister. Bunun için beslenme, uyku ve düzenli sağlık kontrolleri kadar aşılar da önemli. Çocuklarımızı hastalıklardan korumak için atacağımız küçük gibi görünen adımlar, ileride karşılaşabilecekleri ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Ailelerin aşı takvimini takip etmeleri ve akıllarına takılan konularda hekimlerine danışmaları, çocuklarının sağlığı için yapabilecekleri en değerli katkılardan biri" diye konuştu.