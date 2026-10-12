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En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?
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En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

12.10.2026 10:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

TÜİK’in eylül enflasyonunu açıklamasının ardından emeklilerin ocak zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli aylığında artış bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilerin ocak ayında alacağı zam için hesaplamalar güncellendi. Yılın ikinci yarısında üç aylık enflasyon yüzde 5,57’ye ulaşırken, yıl sonu tahminlerine göre altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

ÜÇ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 5,57 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 29,73 olurken, TÜFE aralık ayına göre yüzde 24,32, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 yükseldi.

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık enflasyon oranlarıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki üç aylık enflasyon yüzde 5,57’ye çıktı.

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, yılın ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyona göre hesaplanacak. Bu nedenle ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri, zam oranının belirlenmesinde etkili olacak.

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 5 FARKLI HESAPLAMA

Yıl sonu enflasyon tahminleri, ocak ayında gündeme gelebilecek zam oranlarına ilişkin beş farklı senaryo ortaya koyuyor. Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve çeşitli ekonomik beklenti anketlerine dayanan hesaplamalarda altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28’e yükselttiği senaryoda, altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

ORTA VADELİ PROGRAM SENARYOSU

Orta Vadeli Program’da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülüyor. Bu tahmine göre altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

PİYASA KATILIMCILARININ BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61’e yükseldi. Bu tahmin doğrultusunda altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10,06 olması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Bu senaryoda altı aylık enflasyonun yüzde 10,11’e ulaşacağı hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ TAHMİNİ

Finansal Kurumlar Birliği’nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39 olarak belirlendi. Bu tahmine göre altı aylık enflasyonun yüzde 10,73 olması öngörülüyor.

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

23 BİN 552 TL’LİK EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan hesaplamalara göre, söz konusu tahminlerin gerçekleşmesi halinde aylık tutar yaklaşık 25 bin 600 TL ile 26 bin 100 TL arasında değişebilecek.

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

KESİN ZAM ORANI İÇİN ÜÇ AYIN VERİSİ BEKLENİYOR

Emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranı, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut hesaplamalar, yıl sonu enflasyon tahminlerine dayanan senaryolardan oluşuyor ve kesinleşmiş zam oranını göstermiyor.

En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığına ilişkin hesaplamalar ise mevcut tutara zam uygulanacağı varsayımına dayanıyor. Bu aylığın yeni tutarının belirlenmesi için yasal düzenleme yapılması gerekirse ödenecek miktar ayrıca belirlenecek.

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