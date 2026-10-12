En düşük emekli maaşı için 5 senaryo: Zamlı aylıklar ne kadar olacak?

TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilerin ocak ayında alacağı zam için hesaplamalar güncellendi. Yılın ikinci yarısında üç aylık enflasyon yüzde 5,57’ye ulaşırken, yıl sonu tahminlerine göre altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 5,57 OLDU Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 29,73 olurken, TÜFE aralık ayına göre yüzde 24,32, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 yükseldi.

Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık enflasyon oranlarıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki üç aylık enflasyon yüzde 5,57’ye çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, yılın ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyona göre hesaplanacak. Bu nedenle ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri, zam oranının belirlenmesinde etkili olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 5 FARKLI HESAPLAMA Yıl sonu enflasyon tahminleri, ocak ayında gündeme gelebilecek zam oranlarına ilişkin beş farklı senaryo ortaya koyuyor. Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve çeşitli ekonomik beklenti anketlerine dayanan hesaplamalarda altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28’e yükselttiği senaryoda, altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor.

ORTA VADELİ PROGRAM SENARYOSU Orta Vadeli Program’da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülüyor. Bu tahmine göre altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor.

PİYASA KATILIMCILARININ BEKLENTİSİ Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61’e yükseldi. Bu tahmin doğrultusunda altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10,06 olması bekleniyor.

AA FİNANS ANKETİ AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Bu senaryoda altı aylık enflasyonun yüzde 10,11’e ulaşacağı hesaplanıyor.

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ TAHMİNİ Finansal Kurumlar Birliği’nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39 olarak belirlendi. Bu tahmine göre altı aylık enflasyonun yüzde 10,73 olması öngörülüyor.

23 BİN 552 TL’LİK EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK? Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan hesaplamalara göre, söz konusu tahminlerin gerçekleşmesi halinde aylık tutar yaklaşık 25 bin 600 TL ile 26 bin 100 TL arasında değişebilecek.

KESİN ZAM ORANI İÇİN ÜÇ AYIN VERİSİ BEKLENİYOR Emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranı, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut hesaplamalar, yıl sonu enflasyon tahminlerine dayanan senaryolardan oluşuyor ve kesinleşmiş zam oranını göstermiyor.