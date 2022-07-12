Çocuklar spor yaparken kalp sağlığı için nelere dikkat etmeli ?

12 Temmuz 2022 Salı, 00:00

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik, çocukların spor yaparken kalp sağlığı için dikkat etmesi gereken noktalara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Çevik'in açıklamaları şöyle:

Çocukluk ve genç erişkin dönemde spor yapmak neden çok önemlidir?

Çocuk ve genç yetişkinlerde azalmış fizik aktivite veya spor yapmama sonucu obezite, diyabet (şeker hastalığı), kalp hastalıkları, metabolik sendrom ve kolay yaralanma risklerinde artış olduğu görülmektedir. Bu nedenle birçok organizasyon ile çocuklarda fizik aktivitenin artırılması ve spor faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çabalar desteklenmelidir. Günümüzde şehir hayatı çocukların fizik aktivitelerini giderek kısıtlamakta ve spor yapmalarını zorlaştırmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapılan toplantılarda çocukların obezite riskine maruz kalmalarını azaltmak için spor faaliyetlerine yönlendiren çalışmalar yürütmektedir.Spor ve fizik aktivite faaliyetlerine katılmayan bireylerde sağlıksız beslenme ve diğer yaşam koşullarının da eklenmesi ile hastalık risklerinin artması ve hastalıklarla mücadele gücünün düştüğü sonucuna ulaşılmaktadır.

Çocuk ve genç erişkinlerde hangi spor aktiviteleri ve egzersiz türleri tavsiye edilir, spor faaliyetlerinde süre önemli mi?

Çocuklarda spor aktiviteleri için Dünya Sağlık Örgütü ve diğer organizasyonlar tarafından bazı önerilerde bulunmaktadır: 1.Günlük fizik aktivite veya spor faaliyetlerinin en az orta veya daha yüksek yoğunlukta olmak üzere 60 dakika olması gerekmektedir. 2.Daha iyi sağlık belirteçlerinin ortaya çıkması için 60 dakikanın üzerinde spor faaliyeti veya fizik aktivite yapılması gerekmektedir. 3.Kas ve kemik sağlığının sürdürülebilmesi için yapılan egzersizlerin haftada en az 3 kez aerobik egzersizlerden oluşması gerekmektedir.

Spor ve egzersiz faaliyetlerinde ve öncesinde sağlık kontrolü gerekli mi?

Spor ve egzersiz faaliyetleri öncesinde sağlık kontrollerinin yapılması çok önemlidir. Bazı durumlarda hangi spor faaliyeti veya egzersizlerin daha uygun olacağının seçiminde bazı testlerin yapılması gerekebilmektedir. Okul, spor kurumları ve sağlık kuruluşları arasında yapılacak işbirliği ile çocuk veya yetişkin birey için en uygun program hazırlanabilir. Bazı hastalıkların sessiz kalması ve klinik bulgu vermemesi nedeni ile yapılacak spor aktivitesinin görünüşte başarısız olmasına neden olur. Bu nedenle özellikle çocuklarda kalp hastalıkları ve akciğer hastalıklarının varlığı spor aktivite ve egzersiz sırasında büyük risk oluşturmaktadır. Özellikle yarışmalı egzersiz faaliyetleri ve spor aktivitelerinde bu risk daha büyük olduğu bilinmektedir.

Çocuk ve genç erişkinlerde spor faaliyetleri için öneriler nelerdir?

Günümüzde giderek artan aşırı kilo ve obezite genel sağlık sorunlarına yol açtığı gibi kalp ve damar hastalıkları açısından da risk oluşturmaktadır. Bu nedenle özellikle çocuk ve erişkinler düzenli spor faaliyetlerine yönlendirilmelidir. Ancak Spor aktivitelerinin bilinçli yapılmadığı durumlarda ise spor yapılmaması kadar tehlikeli sonuçlar olmaktadır. Bu nedenle düzenli spor faaliyetinin sağlık açısından fayda sağlaması için öncelikle günlük yapılan spor faaliyetinin belirli bir program çerçevesinde yapılması ve giderek artırılması gerekmektedir. Daha önemli bir diğer husus ise gerek spor faaliyetleri öncesinde gerek bu aktivitelerin giderek artırıldığı dönemlerde düzenli sağlık kontrollerinin yapılması gereklidir. Sağlık kontrolleri içinde kalp hastalıkları için Kardiyoloji muayenesi ve tetkikler için EKG, Eforlu Stress Testi ve Ekokardiyografi sayılabilir. Yapılan muayeneler sonrasında ayrıca akciğer hastalıkları ve ortopedik hastalıkların taraması gerekebilir.