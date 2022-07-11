Üzerine 'dolap kapakları' devrilen çocuk hayatını kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oyun oynarken dolap kapaklarının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

AA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:13
Üzerine 'dolap kapakları' devrilen çocuk hayatını kaybetti
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Çele Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden A.D.'nin üzerine, oyun oynadığı dolap kapakları devrildi.

KURTARILAMADI

Göğüs ve baş kısmından ağır yaralanan çocuk, babası tarafından en yakın özel hastaneye götürüldü.

A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Düzce Çocuk dolap
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