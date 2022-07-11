Üzerine 'dolap kapakları' devrilen çocuk hayatını kaybetti
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oyun oynarken dolap kapaklarının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
Çele Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden A.D.'nin üzerine, oyun oynadığı dolap kapakları devrildi.
KURTARILAMADI
Göğüs ve baş kısmından ağır yaralanan çocuk, babası tarafından en yakın özel hastaneye götürüldü.
A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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