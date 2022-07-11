Üzerine 'dolap kapakları' devrilen çocuk hayatını kaybetti

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:13

Çele Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden A.D.'nin üzerine, oyun oynadığı dolap kapakları devrildi.

KURTARILAMADI

Göğüs ve baş kısmından ağır yaralanan çocuk, babası tarafından en yakın özel hastaneye götürüldü.

A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.