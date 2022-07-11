Otomobile çarpan motosikletteki 2 çocuk öldü

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:15

Kaza, saat 17.30 sıralarında Atkaracalar ilçesi Kıran Mahallesi, Dursun Ulusoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve park halinden çıkmaya çalışan otomobile, Osman Özçelik'in kullandığı motosiklet çarptı.

Motosikletin sürücüsü Özçelik ile arkasında bulunan Kerim Sancı, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İki çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özçelik ve Sancı, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.