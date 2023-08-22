Çocuklarda beyin tümörü tedavisinde yeni keşif!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 07:00

Kanada'nın Toronto kentindeki iki hastanede görev yapan doktorlar, beyinde en sık görülen diffüz intrinsik pons gliomu (DIPG) hastası bir çocuğun beyin tümörüne kemoterapi uygulamak için MRI kılavuzluğunda ultrason tedavisi uyguladı.

Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tekniğin ölümcül pediatrik tümörlerin daha iyi tedavi edilmesi için çığır açan bir klinik çalışmanın başlangıcına işaret ettiği kaydedildi.

TEDAVİDE SES DALGALARI KULLANILIYOR

DIPG'nin 15 yaş altı çocuklarda en sık görülen beyin tümörü türü olduğu hatırlatılan açıklamada, "DIPG, beyin sapındaki konumu nedeniyle ameliyat edilemeyen ölümcül bir pediatrik beyin tümörüdür" denildi.

Açıklamanın devamında; "Yeni yöntem, kan-beyin bariyerini geçmek için düşük yoğunluklu ultrason kullanarak çalışıyor. Kan-beyin bariyeri, beyindeki kılcal damarlar ile beynin diğer yumuşak dokuları arasında yer alan, sıkıca paketlenmiş hücrelerden oluşan koruyucu bir ağdır. Bu hücre ağı koruyucudur. Beyni zararlı maddelerden korur. Ve detoksifiye eder, ancak beyinde tümör gibi bir sorun olduğunda, kan-beyin bariyeri etkilenen bölgeleri tedavi etmeyi uman doktorlar için bir engel haline gelir."

Ultrasonun devreye girdiği kaydedilen açıklamada, araştırmacıların ses dalgalarının gücünü kullanarak beynin etrafındaki kan-beyin bariyerinde geçici bir kapı açmayı başardıkları ifade edildi.