'Diş ağrısı' şikayetiyle gelmişti... 24 yaşındaki Şilan 'beyin tümöründen' hayatını kaybetti
Hakkari’de diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyin tümörü teşhisi konulan 24 yaşındaki Şilan Temel hayatını kaybetti.
Berçelan Mahallesi’nde ikamet eden Şilan Temel, 2 hafta önce diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerden sonra Temel’in beyninde tümör olduğu belirlendi.
KURTARILAMADI
2 haftada 2 defa ameliyat olan Şilan Temel (24), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Birkaç ay önce nişanlanan genç kız, Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şilan’ın ölüm haberi Hakkari’de üzüntüyle karşılandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'CHP'de taraflar 'evet' derse...'
- Yeni genelkurmay başkanı belli oldu!
- Enflasyon sonrası Şimşek’ten ilk açıklama
- Kedisi ölen kadın veterineri darbetti!
- Ben ajanım, ben hainim, ben katilin maaşlısıyım öyle mi?
- Hekimlikte 'hava parası' dönemi
- Adliyede karşı karşıya geldiler!
- 'Bedeli ne olursa olsun...'
- 'İktidarın İmralı silahını elinden aldım'
- Özel'den 'adaylık' açıklaması