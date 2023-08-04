'Diş ağrısı' şikayetiyle gelmişti... 24 yaşındaki Şilan 'beyin tümöründen' hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.08.2023 - 09:20

Güncelleme: 04.08.2023 - 09:22

Berçelan Mahallesi’nde ikamet eden Şilan Temel, 2 hafta önce diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerden sonra Temel’in beyninde tümör olduğu belirlendi.

KURTARILAMADI

2 haftada 2 defa ameliyat olan Şilan Temel (24), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Birkaç ay önce nişanlanan genç kız, Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şilan’ın ölüm haberi Hakkari’de üzüntüyle karşılandı.