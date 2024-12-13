Çocuklarda kasık fıtığı: Tehlikeye karşı erken müdahale şart

Yayınlanma: 13.12.2024 - 10:20

Güncelleme: 13.12.2024 - 10:20

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, çocuklarda görülen kasık fıtığının doğuştan olduğunu ve tanı konulduktan sonra “fıtık boğulması” riski nedeniyle ameliyatın geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı. Özdemir, bebeklerde fıtığın erken teşhis ve tedavisinin hayati önem taşıdığını belirtti.

"FITIK BOĞULMASI HAYATİ RİSK TAŞIR"

Doç. Dr. Özdemir, kasık fıtığının bebeklerde karın boşluğundan kasığa doğru sarkan organların sıkışmasıyla ortaya çıktığını ve özellikle yeni doğanlarda daha büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade etti:

"Bebek ne kadar küçükse, fıtık o kadar tehlikeli olur. Fıtık boğulması, organların sıkışıp zarar görmesine ve hayati risklere yol açabilir. Hızlı bir şekilde müdahale edilmezse bağırsak delinmesi veya yumurtalık kaybı gibi ciddi sonuçlar doğabilir."

KASIK FITIĞI BELİRTİLERİ VE TANISI

Fıtığın genellikle kasık bölgesinde şişlik olarak kendini belli ettiğini belirten Özdemir, şunları söyledi:



"Şişlik elle bastırıldığında kayboluyorsa bu genelde kasık fıtığıdır. Anne ve babalar, çocuklarının kasıklarını düzenli olarak kontrol etmelidir. Şüpheli durumlarda ultrason gibi tetkikler yapılabilir. Ancak çoğu zaman fiziksel muayene yeterlidir."

Kasık bölgesinde şişlik görülmesi durumunda mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini belirten Özdemir, fıtıkların bazen inmemiş testislerle karıştırılabileceğini de ekledi.

"ÇOCUK AĞLADIĞI İÇİN FITIK OLMAZ"

Halk arasında yaygın bir inanışa da değinen Özdemir, “Çocuk ağladığı için kasık fıtığı oluşmaz. Fıtığı olan çocuk ağladığında fıtık daha belirgin hale gelir. Neden-sonuç ilişkisi bu şekilde tersine işlemektedir.” dedi.

AMELİYAT GECİKTİRİLMEMELİ

Fıtık ameliyatlarının günübirlik cerrahi işlemlerle yapıldığını ve hızlıca taburcu olunabildiğini belirten Özdemir, tanı konulduktan sonra ameliyatın ertelenmemesi gerektiğinin altını çizdi:



"Bebeklerde boğulma riski yüksek olduğu için ameliyat bekletilmemelidir. Fıtık boğulursa, ameliyatın acil şartlarda yapılması gerekir ve bu durum hem riskleri artırır hem de iyileşme sürecini zorlaştırır."

Kasık fıtığının erken teşhis ve tedaviyle tamamen çözülebileceğini belirten Özdemir, ailelere çocuklarını düzenli kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.