'Tedavi edilmeyen kasık fıtığı sindirimi vurabilir'

Yayınlanma: 15.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 07:00

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Gök, kasık fıtığına karşı açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Mehmet Ali Gök, kasık fıtığında şişlikle beraber ağrının da ortaya çıkabildiğini belirterek “Kasık fıtığının genellikle kasık bölgesinde oluşan şişlik nedeniyle kişinin kendisi veya kontrol sırasında doktoru tarafından fark edilir. Şişliğe eşlik eden ağrı ve yanma hissi olabilir. İç basıncın arttığı durumlarda bu ağrılar artarak şiddetlenebilir.

Kasık fıtıkları; karın içi basıncının düşmesi nedeniyle görünmez hale gelebilir. Fakat fıtığın görünürlüğünün azalması riskin azaldığı ya da hastalığın geçtiği anlamına gelmemelidir. Fıtığın zamanla ve istirahatle kendiliğinden geçebileceği düşünülmemelidir. Kasık fıtıkları mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir" diye konuştu.

İLERLEYEN FITIKLAR HAREKET KISITLILIĞINA YOL AÇABİLİR

Tedavi edilmeyen kasık fıtıklarının ilerlediğini ve başka şikayetlere neden olabildiğine dikkati çeken Doç. Dr. Gök, şöyle devam etti:

"Kasık fıtığına temel olarak iki mekanizma neden olur. Birincisi karın içi basıncının değişik nedenlerle artması diğeri ise karın duvarının direncinin zayıflamasıdır. Kasık fıtığında tıkanıklığa ve komplikasyona neden olan iç organ genellikle bağırsaklardır. Bağırsakların karın iç duvarındaki zayıf bölgelere basınç uygulayarak kese oluşturmasıyla fıtık oluşur. Bağırsak fıtık kesesinden dışarı çıkınca fıtık görünmez hale gelir.

Bazı durumlarda bağırsaklar iç basıncın artmasıyla fıtık kesesine girer, ancak iç basıncın azalmasıyla geri gelmez. Bu durumlara halk dilinde boğulmuş fıtıklar denir. İlerleyen fıtıklar sindirim problemlerine ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Hastada bulantı ve kusma, iştahsızlık, kabızlık, şişkinlik ve ateş görülebilir. Fıtık bölgesinde şişlik, kızarıklık ve morarma oluşması boğulma olabileceğini gösterir. Bu tür durumlar acil durumlardır ve acil fıtık ameliyatı gerektirebilirler. Bağırsakların kasıkta fıtık oluşturan kısmının tıkanıklığını gidermek, kan dolaşımını tekrar sağlamak gerekir. Tedavi edilmeyen kasık fıtıkları bağırsak ve peritonda kalıcı hasara ve doku kaybına neden olabilir."

SENTETİK YAMALARLA ONARILABİLİR

Doç. Dr. Gök, fıtıkların kendiliğinden iyileşmediğine değinerek, şu bilgileri verdi:

Kasık fıtığının görünümü hastanın mevcut durumuna ve fıtığın tipine göre değişiklik gösterebilir. Ancak fıtıklar kendiliğinden iyileşmezler. Kasık fıtıklarının ilaçla tedavi etmek mümkün değildir. Kasık fıtığının tedavisi cerrahi tedavi yöntemleri ile mümkün olabilir. Fıtık ameliyatının amacı kese içerisine sıkışan organın çıkarılması ve bu hasarlı alanın değişik ameliyat teknikleri, sentetik yamalarla onarılmasıdır. Fıtık ameliyatları hastanın ve fıtığın durumuna göre genel anestezi, lokal anestezi ya da bel anestezisi altında yapılabilir. Fıtık cerrahisinde lokal anestezi yöntemi küçük fıtıklar için geçerli bir yöntemdir.

Ameliyatlar genellikle genel anestezi etkisi altında yapılır. Fıtık ameliyatları; açık ya da kapalı (laparoskopik) olarak günlük dilde ifade edilen tekniklerle yapılabilir. Açık ameliyatlarda kasık bölgesinden ortalama 6 cm uzunluğunda bir kesi ile yapılır. Bu kesiden girilerek ameliyatlar gerçekleştirilir. Laparoskopik ameliyatlarda açık ameliyatlara göre 3 farklı noktadan çok daha küçük kesiler yapılır. Laparoskopik fıtık ameliyatlarında yani kapalı fıtık ameliyatında kesilerin birinden kamera yardımıyla görüntü oluşturulur. Kapalı fıtık ameliyatı, kesi boyutunun küçük olması nedeniyle daha hızlı iyileşebilir. Enfeksiyon riski düşük olması, daha az ağrı hissedilmesi kapalı fıtık cerrahisinin avantajlarındandır. Ancak her durumda kapalı ameliyat yapılamaz. İlerlemiş ve boğulmuş fıtıklarda eğer hastanın başka sağlık sorunları varsa ameliyatın şekli cerrah tarafından net bir şekilde belirlenebilir."

CERRAHİDE AMAÇ İLERLEMEYİ VE TEKRARLAMAYI ÖNLEMEKTİR

Doç. Dr. Gök, “Fıtık ameliyatında amaç var olan fıtığı çıkarmak ve organın fıtığa neden olan kısmı yerine bölgeye yama benzeri bir doku ekleyerek daha fazlasını önlemektir. Bu yama şekline doku ağı denir. Böylece fıtığın tekrarlaması engellenir. Fıtık ameliyatları genellikle hastanelerde devam yapılabilen cerrahi ameliyatlardır. Hasta ameliyat sonrası komplikasyonlara karşı önlem olarak yatırılarak takip edilir. Genellikle bir gün içinde taburcu edilir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki kapalı yapılan ameliyatlarda hastanede yatış süresi kısalmış ve hastanın işe daha erken dönmesi sağlanmıştır. Fıtık ameliyatı sonrasında operasyon bölgesini zorlayacak hareketlerden kaçınılmalıdır. Kasık fıtığı ameliyatı olan kişiler ameliyattan sonra bir süre fazla ağırlık kaldırmamalı, spor programını hafifletmeli ve riskli hareketlerden kaçınılmalıdır" dedi.