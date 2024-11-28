Çocuklarda teknoloji kullanımına dair uzman uyarıları: Günde kaç saat sağlıklı?
Zorunlu durumlar dışında belli kurallar çerçevesinde çocukların teknolojik cihazları kullanmasına izin verilebileceğine değinen Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, “Özellikle okul öncesi dönemde anne-baba etkileşimine açık ve doğru programlarla teknolojik aletlerin çocuklar üzerinde olumlu etkileri olabilir. Uygun kullanım kuralları ve sınırlamalar çerçevesinde bu araçların faydalı olabileceği unutulmamalıdır” dedi.
Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, çocuklarda teknolojik cihaz kullanımı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Aydın, teknolojik cihazların çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendirirken, zorunlu durumlar dışında, belirli sürelerle ve kurallara dayalı olarak kullanımlarının uygun olabileceğini belirtti.
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TEKNOLOJİK CİHAZ KULLANIMI 1 SAATLE SINIRLI OLMALI
Prof. Dr. Aydın, 2 yaşından küçük çocukların teknolojik cihazlardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı. "Dil, zihinsel, hareket ve sosyal-duygusal becerilerin gelişimi için anne-baba ve diğer yetişkinlerle sosyal etkileşim gereklidir" diyen Aydın, okul öncesi dönemde ise günlük cihaz kullanım süresinin 1 saati geçmemesi gerektiğini ifade etti. İlk ve ortaokul döneminde ise hafta içi okul günlerinde 1, tatil günlerinde ise 2 saati aşmaması gerektiğini söyledi.
UYKUDAN ÖNCE CİHAZ KULLANIMI ÖNERİLMEZ
Prof. Dr. Aydın, çocukların uykudan önceki 1 saatlik zaman diliminde dijital elektronik cihazları kullanmamaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, teknolojik cihaz kullanımının bölünerek birkaç seferde yapılmasının uygun olabileceğini ifade etti. Eğitim amaçlı kullanımlar ve görüntülü görüşmelerin ise bu kısıtlamadan muaf olduğunu söyledi.
UYGUN SINIRLAR KONULMALI
Teknolojik cihazların çocuklar ve ergenler arasında eğlence aracı haline gelmesinin yanı sıra özel bir dilin de oluşmasına yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, sosyal iletişimde bu araçların önemli bir rol oynadığını söyledi. Özellikle okul öncesi dönemde anne-baba etkileşimine açık ve doğru programlarla teknolojik cihazların çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinin olabileceğini belirten Aydın, bu cihazların faydalı olabilmesi için uygun kullanım kuralları ve sınırlamalar getirilmesi gerektiğini ifade etti.
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