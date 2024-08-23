Çocukların gelişiminde davranış bozukluklarına dikkat!

Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:33

Güncelleme: 23.08.2024 - 14:33

Klinik Psikolog Yıldız, her çocuğun büyüme sürecinin kendine özgü olduğunu ve çevreden gelen uyarıların çocuğun gelişimini etkilediğini belirtti. Yıldız, çocukların yaşları ilerledikçe çevresel faktörler ve gelişim süreçlerinin etkisiyle davranışlarında değişiklikler olabileceğini ifade etti.

Yıldız, çocukta görülen olumsuz bir davranışın "davranış bozukluğu" olarak sınıflandırılabilmesi için belirli kriterler olduğunu vurguladı.

"Saldırganlık, yalan söyleme, izinsiz eşya alma, konuşma bozuklukları, parmak emme, tırnak yeme, fobiler ve korkular, içe kapanıklık, uyku bozuklukları, saç yolma ve öğrenme güçlüğü gibi sorunlar çocuklarda yaygın olarak görülen uyum ve davranış bozukluklarındandır," dedi.

Ancak Yıldız, bu belirtilerin tek başına çocuğun uyumsuz ve dengesiz olduğunu göstermediğini belirterek, "Uyumsuz davranış gösteren çocuklarda genellikle sinirlilik, huysuzluk, zorbalık, otoriteye direnç, sürekli gerilim ve düşük motivasyon gibi davranışlar gözlenir. Bu davranışların çeşitliliği artırılabilir," diye ekledi.

"DUYGUSAL BOZUKLUKLAR GELİŞEBİLİR VE OLAĞAN SORUNLAR BÜYÜYEBİLİR"

Çocukların gelişim basamaklarında karşılaşılan sorunları iyi analiz etmek gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Çocuklar bu süreçte çevrelerindeki yetişkinlerin yanlış tutumlarına maruz kalabilirler. Sorunları çözerken engellerle karşılaşırlarsa, bu olağan olarak görülen sorunlar ileriki gelişim dönemlerine ve yaşlarına taşınabilir. Bu durumda çocukta duygusal düzeyde bozukluklar gelişebilir ve olağan sorunlar büyüyebilir," değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, davranış bozukluğu gösteren çocuklarla olumlu ilişki kurabilmek için bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Karşılıklı saygı, çocuğa kaliteli zaman ayırmak, cesaretlendirmek ve sevgiyi göstermek çok önemlidir. Davranış bozukluklarıyla başa çıkmada görmezden gelme, ödülü geri çekme, alternatif sunma, sözle uyarıda bulunma ve tartışmaktan kaçınma etkili yöntemlerdir. Bağırmak, susturmak ve fiziksel müdahale, aradaki saygı bağının kopmasına neden olur. En önemli adım, saygıyı koruyarak çocuğun olumlu yönlerini keşfetmek ve onu cesaretlendirmektir," dedi.

Yıldız, bu süreçte çocukların her koşulda anne ve babaları tarafından kabul edildiğini ve sevildiğini hissetmeye ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.