Ebeveynlere öneriler: Okula dönüş çocuk psikolojisini nasıl etkiliyor?

Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:00

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:01

Psikolog Anıl Özcan, okula dönüşte çocukların yaşayabileceği psikolojik etkiler hakkında açıklamalarda bulundu. Psk. Özcan, "Okula dönüş, çocukların psikolojik olarak farklı şekillerde etkilenebileceği bir dönem olabilir. Bu etkiler, çocuğun yaşına, deneyimlerine, kişilik özelliklerine ve aile dinamiklerine göre değişkenlik gösterebilir" diye konuştu.

Yeni okul döneminin açılmasıyla birlikte çocukların okula dönüşü sırasında yaşayabilecekleri bazı psikolojik etkilere değinen Psikolog Anıl Özcan, görülebilecek problemleri şu şekilde sıraladı:

"Heyecan ve merak: Çoğu çocuk okula dönmeyi heyecanla bekler. Yeni arkadaşlar edinme, öğrenme fırsatları ve aktivitelerle dolu bir okul yılına başlamak, çocuklar için heyecan verici olabilir.

Kaygı ve stres: Özellikle yeni bir okula veya sınıfa başlayan çocuklar, bilinmezlik duygusu nedeniyle kaygı ve stres yaşayabilirler. Bu tür kaygılar, zamanla azalabilir.

Ayrılık kaygısı: Daha önce okul deneyimi olmayan, okula yeni başlayan çocuklar ayrılık kaygısı yaşayabilir. Bu çocukların anne-babalarından ayrılmak konusunda endişe duymaları anlamına gelir. Ayrılık kaygısı, zamanla azalabilir.

Sosyal uyum: Okulda arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek ve sınıf içinde uyum sağlamak, bazı çocuklar için zorlayıcı olabilir. Bu durumda, öğretmenler ve aileler çocuklara yardımcı olabilirler.

Performans kaygısı: Özellikle sınav dönemimdeki öğrenciler okula dönüşte performans kaygısı yaşayabilir. Sınavlar, ödevler ve öğrenme beklentileri, çocuklarda stres oluşturabilir. Olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmak ve başarıları takdir etmek bu konuda yardımcı olabilir.

Sosyal baskılar: Okulda arkadaş grupları arasındaki ilişkiler çocukları bazen sosyal baskılar altına sokabilir. Grup içinde kabul edilmek veya benzeri giyinmek gibi beklentiler, çocukların duygusal sağlığını etkileyebilir.

Evden uzaklaşma: Okula dönüş, çocukların evden uzaklaşmalarını gerektirir. Bu, bazı çocuklar için özgürlük ve bağımsızlık hissi oluştururken, diğerleri için ayrılık kaygısı ve ev özlemi oluşturabilir."

AİLELERE DÜŞEN GÖREVLER

Bu süreçte ebeveynlere düşen sorumluluklara dikkat çeken Psk. Özcan, "Aileler, çocuklarının okula dönüş sürecini desteklemek için duyarlı olmalı ve ihtiyaç duyduklarında onlara yardımcı olmalıdırlar. İyi bir iletişim, aile içi destek ve okul personeli ile işbirliği, çocukların okula dönüş sürecini daha kolay hale getirebilir. Ayrıca, çocukların duygusal ihtiyaçlarına saygı göstermek ve onları teşvik etmek önemlidir" ifadelerini kullandı.