Çocukların yaz hastalıklarından korunma yöntemlerine ilişkin öneriler

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 07:00

Havaların ısınması, okulların kapanması ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte dışarıda daha fazla vakit geçiren çocukların yaz hastalıklarından korunmasına ilişkin öneriler paylaşıldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Acar, güneş yanıkları, güneş çarpması, ishaller, isilik, sinek ve böcek ısırıkları, havuzdan bulaşan göz enfeksiyonları, kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonları ve cilt enfeksiyonlarının yaz aylarında çocukların kabusu olduğunu bildirdi.

Güneşin D vitamininin esas kaynağı olduğu için çocuklarda kemik gelişimi açısından büyük önem taşıdığını aktaran Acar, şu bilgileri verdi:

"Ancak yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Güneş ışınlarının en dik geldiği vakitler olan 11.00-15.00 saatleri arasında mümkünse çocuklarımızı dışarıya çıkarmamamız gerekiyor.

Dışarı çıkmadan yarım saat önce mutlaka en az 30, tercihen 50 faktörlü güneş koruyucu kullanılmalıdır. Güneş koruyucular çocuklarda 6. aydan itibaren kullanılabilir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü gibi güneşten koruyan aksesuarlar takılmalıdır."

Acar, güneş yanığı gelişen çocuklara soğuk ve ıslak kompresler uygulanabileceğini, yanığa bağlı ağrı olması durumunda parasetamol verilmesi gerektiğini, kaşıntı varsa antihistaminiklerin kullanılabileceğini anlattı.

"İSHAL AŞIRI SIVI KAYBIYLA AĞIR TABLOYA YOL AÇABİLİR"

Mehtap Acar, güneş çarpmasından korunmak için yeterli sıvı alınmasının önemine işaret ederek, "Güneş çarpması oluştuğunda çocuğun sıvı alımı iyi değilse ya da kusma varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" ifadesini kullandı.

İshalin nedenlerinden bahseden ve havuz veya deniz suyunun yutulmasının da ishal yapabildiğini aktaran Acar, bu rahatsızlığın çocuklarda aşırı sıvı kaybıyla ağır tablolara yol açabileceğini bildirdi.

Acar, özellikle küçük bebeklerde bu tablonun daha ağır olabildiğini ve çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Çocuklarda ishal geliştiğinde en önemli tedavi vücutta kaybedilen sıvının ağız yoluyla yerine konmasıdır. Eğer ishal uzarsa, ağızdan sıvı alımı yeterli olmazsa, kusma ya da başka ek bulgular varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. İshalden korunmak için dışarıda açıkta satılan, sıcakta çok beklemiş, temiz su ile yıkanmamış, güvenli olmayan gıdalardan uzak durulmalıdır.

El yıkama alışkanlığı mutlaka kazandırılmalıdır. Evde hazırlanan yiyecekler açıkta çok bekletilmeden tüketilmeli ya da buzdolabında saklanmalıdır. İçme suları temiz olmalıdır."

İSİLİĞE KARŞI 'ILIK SU BANYOSU VE BOL KIYAFET' ÖNERİSİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Acar, yaz aylarında özellikle bebek ve çocuklarda görülen isilik rahatsızlığından bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

"İsiliği önlemenin en güzel yolu ılık suyla yıkanmaktan geçiyor. Pamuklu, cilde yapışmayan bol giysiler tercih edilmeli. Sinek ve böcek sokmalarına da yaz aylarında sık rastlanmaktadır. Sıcak yerlerde tatil yaparken özellikle bebekler için cibinlik kullanılabilir. Bebeklerin kollarını ve bacaklarını örten ince giysiler tercih edilmelidir. İsiliğin yoğun olması ve şiddetli kaşıntı olması durumunda doktora başvurulmalıdır."

Acar, ishal dışında havuzdan bulaşan hastalıklar arasında dış kulak yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, göz enfeksiyonları ve cilt enfeksiyonları bulunduğunu kaydederek, kulak enfeksiyonu olmamak için denize veya havuza girerken kulağa su kaçmasını engelleyecek tıkaçların kullanılabileceğini anlattı.

İdrar yolu enfeksiyonlarının yol açabileceği rahatsızlıklara değinen Acar, bu enfeksiyondan korunmak için denize veya havuza girdikten sonra mutlaka duş alınması tavsiyesinde bulundu.

"MANTAR VE GÖZ ENFEKSİYONLARINDA DOKTORA BAŞVURUN"

Uzm. Dr. Mehtap Acar, havuzda bulaşan hastalıklar arasında yer alan göz enfeksiyonlarının gözde kızarıklık, çapaklanma, akıntı ve sulanmaya yol açtığını kaydederek, bu durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini, tedavisinde antibiyotikli göz damlalarının kullanıldığını bildirdi.

Bu enfeksiyondan korunmak için sudan çıkınca duş alınması gerektiğini, yüzerken havuz gözlüğü takılabileceğini anlatan Acar, havuza girerken lenslerin çıkarılması uyarısında bulundu.

Acar, "Bulaşıcı cilt hastalıklarından olan mantar enfeksiyonları temiz olmayan havuz, banyo, tuvalet gibi ortamlarda kişisel eşyaların (terlik, havlu gibi) ortak kullanımıyla bulaşabilir. Mantar enfeksiyonlarında mutlaka doktora başvurmalı" ifadelerini kullandı.