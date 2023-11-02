Covid-19 salgını 50 yaş ve üzerindeki kişilerin beyin sağlığını olumsuz etkilemiş olabilir

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:38

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:38

Yapılan bir araştırma, Covid-19 pandemisinin bilişsel işlevlerde gerilemeye neden olduğunu gösteriyor. Araştırma, pandemi sırasında yaşanan stres, yalnızlık, alkol tüketimi ve rutinlerin bozulmasının beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini öne sürüyor. Hafıza sorunlarındaki düşüşün pandeminin ilk yılında hızlandığı ve ikinci yılda da devam ettiği belirtiliyor. Bulgular, özellikle pandemi başlamadan önce hafif derecede hafıza sorunları yaşayan kişilerde belirgin olduğunu gösteriyor.

Araştırma, Covid-19 enfeksiyonundan bağımsız olarak pandemi sırasında beyin sağlığında bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. Pandemi korkuları, endişeleri ve belirsizlikleriyle başa çıkmanın beyin sağlığı üzerinde gerçek ve kalıcı etkilere neden olabileceği vurgulanıyor. Bu bulgular, pandemi koşullarının beyin gerilemesini hızlandırmış olabileceğine işaret ediyor.

DEMANSA YOL AÇABİLİR Mİ?

Araştırmayı yöneten uzmanlar, pandemi koşullarının etkisini daha iyi anlamak için çalışmaların devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu bulgular, insanların demansa yol açabilecek bilişsel gerileme açısından daha fazla risk altında olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Bu nedenle beyin sağlığına dikkat etmenin ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemenin önemli olduğu vurgulanıyor.

Covid-19 pandemisinin etkileri hala tam olarak anlaşılamamış olsa da, bu tür araştırmalar gelecekte daha fazla bilgi sağlamak için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Pandemi ve bilişsel sağlık arasındaki neden-sonuç ilişkisini açıklığa kavuşturmak için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.