Ebeveynler dikkat: Uzmanlar öneriyor... Bu aktiviteler çocukların beyin gelişimi arttırıyor

Yayınlanma: 15.10.2023 - 17:21

Güncelleme: 15.10.2023 - 17:21

Genellikle eğitim, testler, ders kitapları ve formel derslerle özdeşleşir. Ancak son nörobilim araştırmaları, çocukların beyinlerini geliştirmenin sadece bu katı eğitim metodlarının ötesine geçebileceğini gösteriyor.

Çocuk gelişimi uzmanı Jacqueline Harding, son araştırmalara dayanarak geleneksel eğitim anlayışını sorguluyor ve oyunun büyüyen beyinler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Harding, "İleride başarı için sadece okul eğitiminin yeterli olduğu yanılgısına kapılmak cazip olabilir, ancak bu yanılgıdır," diyor ve ekliyor: "Her düşünce ve eylem beyinde yeni bağlantılar oluşturur."

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNE DİKKAT

Erken çocukluk dönemi, beyinlerin bu yeni bağlantıları kurmaya en açık olduğu dönemdir. Bu süreçte oyunlar, çocukların dünya, çevre ve diğer insanlarla nasıl etkileşime gireceklerini öğrenmelerine yardımcı olur.

Ayrıca, farklı türde oyunlar, beyinin farklı bölgelerini etkiler. Örneğin, Lego gibi oyuncaklar uzamsal düşünme yeteneklerini geliştirirken, hayali oyunlar sosyal becerilere ve duygusal zekaya katkıda bulunabilir.

Harding, "Hayal gücü ve yaratıcı uğraşların hem çocuklar hem de yetişkinler için biyolojik ve nörolojik faydalar sunduğu iyi bilinmektedir," diyor ve ekliyor: "Hayal gücü, sinir hücrelerindeki genleri açıp kapatma yeteneğine sahiptir ve bu, daha sonra beynin yapısını değiştirebilecek proteinler üretir. Temelde, hayal gücü, beynin kendi dilinde konuşur."

Beynin hayal gücü ve algılama ile ilgili bölgeleri birbirine entegre olduğu için, sadece bir arkadaşınızla sohbet ettiğinizi hayal etmek, beyin için bu tür sosyal etkileşimlerin yollarını çalışırken aydınlatıcı olabilir.

OYUNLAR ÇOCUKLAR İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Harding, "Bu düzenli olarak tekrarlandığında, yeni bir sinir yolu oluşur ve bu yol daha sonra seçilen rota haline gelir," diyor. "Aynı anda ateşlenen nöronlar birbirine bağlanır."

Oyunlar sadece çocukları değil, yetişkinleri de etkileyebilir. Birçok çalışma, sadece egzersiz yaparken hayal etmenin bile kas gücünü artırabileceğini göstermektedir.

Ayrıca, oyunun beyin için önemli bir rol oynadığı yer olan prefrontal korteks, "yürütücü kontrol merkezi" olarak kabul edilmektedir. Bu bölümün duyguları düzenlemek, plan yapmak ve sorunları çözmek için gerekliliğini belirten Harding, bunun yalnızca akademik başarı için değil, yaşamın genel zorluklarını daha kolay aşmak için de gerekliliği olduğunu vurguluyor.

Eğer çocuklar doğal oyun içgüdülerinden mahrum bırakılırlarsa, bu önemli öğrenme deneyimlerini kaçırabilir ve iş-oyun dengesinin sorgulanmasına neden olabilir.

Harding, "Küçük çocuklar, oyun oynamak için tasarlanmış bedenlere ve beyinlere sahiptirler ve bu tasarımın dışına çıkmak, bir bedel gerektirir," diyor ve ekliyor: "Son araştırmalar, beyinlerin oyunu sevdiğini net bir şekilde gösteriyor."