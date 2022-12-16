Covid-19’da yeni hasta profili: 'Kronik grip'
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, koronavirüs (Covid-19) geçirmiş kişilerin eski hayatlarına dönemediğini belirterek, “Grip artık kronik bir hal aldı. Önceden 1-2 günde grip şikâyetleri geçerken şimdi ise kronik grip dediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız” dedi.
Samsun’da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, Covid-19 geçirmiş kişilerde ortaya çıkan sağlık problemlerinin insanların günlük ve iş hayatlarını olumsuz etkilediğini söyledi.
Yeni bir hasta profili ile karşılaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Covid-19 sayılarında bir artış gözleniyor. Hâlâ şanslıyız ki grip gibi seyrediyor. Gerçekten ağır vakalarla karşılaşmıyoruz. Aşıların hâlâ koruyucu etkisini görüyoruz. Bu hâlâ eski alıştığımız varyantların olduğunu gösteriyor. Korona vakaları grip gibi seyrediyor. Bir farkla grip gibi seyrediyor.
Grip artık kronik bir hal aldı. Önceden 1-2 günde grip şikâyetleri geçerken şimdi ise kronik grip dediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Ateş, eklem, boğaz ağrısı ile başlayan şikayetler öksürük ile devam ediyor ve hiç geçmiyor. Bir gün iyiyse bu durum bir kötü oluyoruz. Toplumda şuan kronik salgın haline dönüşen bir grip salgını ile karşılaşıyoruz” diye konuştu.
"ŞU AN HERKESİN ZEMİNİNDE BİR KORONA YÜKÜ VAR"
İnsanların eski hayatlarına dönemediğini söyleyen Prof. Dr. Özkaya, “Şu an herkesin zemininde bir korona yükü var. Bu korona virüsleri üzerine binen solunum yolları virüsleri bizi hasta ediyor. Bunu buz dağı gibi düşünmeniz lazım. Buz dağının görünen bir de görünmeyen yüzü var. Suyun altında kalan bir virüs yükümüz var bizim ve en ufak ısı değişiminde şikâyetler tekrar ortaya çıkıyor.
İnsanların ‘Bir gün hastayım, iki gün hastayım’ dediği zamanlardan 'Bugün daha iyiyim' demeye başladı. Bu kronik grip iş yükümüzü, iş gücünü ve sosyal hayatımızı etkiliyor. Şu an hastaların büyük bir çoğunluğu bir gün iyiler bir gün kötüler ama şuan hastalar korona öncesi eski hayatlarına devam edemiyorlar” şeklinde konuştu.
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