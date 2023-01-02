Covid-19'un ulaştığı yerler otopside ortaya çıktı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 10:32

Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Covid-19 pandemisine ilişkin bir yandan salgının etkileri devam ederken, diğer yandan salgınla ilgili araştırmalar da sürüyor.

44 KİŞİYE OTOPSİ YAPILDI

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) araştırmacılar, yaş ortalaması 62,5, bir kısmının ek hastalığı olan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi.

Covid-19 aşısı yaptırmadığı tespit edilen cesetlere Nisan 2020 ila Mart 2021'de otopsi yapıldı. Cesetlerden aldıkları kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 cesedin kan plazmasında Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti. Araştırmacılar, 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3'ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaştı.

BEYİNDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan, araştırmacılar, cesetlerin farklı bölgelerinde veya sıvılarında RNA tespit etti. Araştırmada, cesetlerden 11'inin sinir sistemine ait dokulardan kapsamlı örnekler alındı.

SARS-CoV-2 RNA, cesetlerden birinde hipotalamus ve beyincikte, ikisinde de omurilik ve bazal ganglionda tespit edildi. Öte yandan, bulunan SARS-CoV-2 RNA'ların beyne verdiği zararın "az" olduğu sonucuna ulaşıldı.