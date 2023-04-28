Covid can almaya devam ediyor
Covid-19’un izlerinin hâlâ devam ettiğine değinen göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Gündem her ne kadar değişse de CovId-19 yaşlılarda tedaviye rağmen ölüme neden olan bir tablo olarak görülmeye başlandı” dedi.
Prof. Dr. Özkaya, “Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, eklem ağrıları gibi şikâyetlerle başlayan hastalık, özellikle 70 yaş üstünde hızla akciğerleri tutan ve salgının ilk zamanlarında gördüğümüz yaygın akciğer hasarı ile ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olarak aramızda kalmaya devam ediyor” dedi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın rahatsızlandığı yayın
- Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil
- Taze baklanın tam zamanı! Zeytinyağlı bakla tarifi…
- Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu 3. kattan düştü
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- AKP'li Bozdağ'dan skandal sözler
- Binali Yıldırım ne diyeceğini şaşırdı
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?