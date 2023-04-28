Covid can almaya devam ediyor

Covid-19’un izlerinin hâlâ devam ettiğine değinen göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Gündem her ne kadar değişse de CovId-19 yaşlılarda tedaviye rağmen ölüme neden olan bir tablo olarak görülmeye başlandı” dedi.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00
Covid can almaya devam ediyor
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Prof. Dr. Özkaya, “Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, eklem ağrıları gibi şikâyetlerle başlayan hastalık, özellikle 70 yaş üstünde hızla akciğerleri tutan ve salgının ilk zamanlarında gördüğümüz yaygın akciğer hasarı ile ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olarak aramızda kalmaya devam ediyor” dedi.


Şevket Özkaya Covid-19

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