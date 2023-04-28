Covid can almaya devam ediyor

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

Prof. Dr. Özkaya, “Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, eklem ağrıları gibi şikâyetlerle başlayan hastalık, özellikle 70 yaş üstünde hızla akciğerleri tutan ve salgının ilk zamanlarında gördüğümüz yaygın akciğer hasarı ile ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olarak aramızda kalmaya devam ediyor” dedi.