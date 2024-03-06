Cushing sendromu nedir? Cushing sendromu belirtileri nelerdir?
Cushing sendromu sosyal medyada yurttaşlar arasında araştırma konusu hâline geldi. Peki, Cushing sendromu nedir? Cushing sendromu belirtileri nelerdir?
Sosyal medyada araştırma konusu hâline gelen Cushing sendromu merak edildi. Peki, Cushing sendromu nedir? Cushing sendromu belirtileri nelerdir?
CUSHING SENDROMU NEDİR?
Cushing sendromu vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Kortizol normalde böbrek üstü bezleri tarafından yapılan bir hormondur ve yaşam için gereklidir. Bu hormon kişinin hastalık gibi stresli durumlara yanıt vermesini sağlar. Hemen hemen bütün vücut dokularına etkisi bulunur. Vücutta çok fazla kortizol üretilmesi, nedenine bakılmaksızın Cushing sendromu olarak adlandırılır.
CUSHING SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?
Kortizol hormonunda aşırı yükselme vücut dokularında protein kaybına neden olur. Protein kaybı ise kaslarda zayıflıkla sonuçlanır. Vücudun çeşitli yerlerinde yağ dokusu birikintileri görülür. Özellikle yüzde birikmesi sonucu aydede yüzü ve omuzlar arasında birikmesi sonucu ise bufalo kamburu denilen durum ortaya çıkar. Chusing sendromunun diğer bazı belirtileri;
- Huzursuzluk
- Uykusuzluk
- Halsizlik
- Baş ağrısı
- Depresif ruh hali
- Duygusal kontol kaybı
- Sivilcelerde artış
- Yüzde kızarıklık
- Kemik erimesi
- Kemiklerde kolay kırılma
- Aşırı susama
- Sık idrara çıkma
- Kan şekeri seviyelerinde yükseklik
- Aşırı kilo artışı neticesinde obezite
- Tekrarlayan enfeksiyonlar
- Ciltte incelme ve kolay morarma
- Karın, kalçalar, göğüsler ve kollarda pembe veya mor renkte çatlaklar
- Yara ve enfeksiyonların iyileşmesinde gecikme
- Kadınlarda aşırı tüylenme
- Adet düzensizliği
- Cinsel istekte azalma
- Erkeklerde erektil fonksiyon kaybı
- Fertilitede azalma
- Çocuklarda büyümede yavaşlama
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