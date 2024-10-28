CZN Burak Serebral Palsi hastası Ahmet'e özel ayakta durma aracı hediye etti

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:35

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:35

Yüksekova ilçesinin Yeşildere Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Budak (12), Serebral Palsi hastası olarak dünyaya geldi.

Demir doğrama işi yapan 5 çocuk babası Aydın Budak, Ahmet’in yüzündeki sevinci görmek için kendi atölyesinde ona özel engelli ayakta durma sehpası yapmış ve bu sehpa ile engelli çocuğunu mahalle mahalle dolaştırmıştı. Kendi imkanlarıyla haftalarca uğraştığı ayakta durma sehpasını hazır hale getiren baba, oğlunu ayakta durabilecek şekilde gezdirmeye devam ediyor.

Oğlunun mutluluğu için hayalini kurduğu engelli ayakta durma sehpasının önüne taktığı demir çubukla çekerek mahalle mahalle gezdiren fedakar babanın bu merhametli davranışı görenlerin yüreklerini ısıtmaya devam ediyor. ,

Ahmet Budak'ın durumunu gören, sosyal medyada CZN Burak ismiyle bilinen Burak Özdemir, özel olarak imal ettirdiği engelli ayakta durma aracını Serebral Palsi hastası Ahmet Budak’a hediye etti.

"ALLAH, FEDAKAR BABASINDAN RAZI OLSUN"

Yüksekova’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özdemir, “Bugün Ahmet’i görmek için Yüksekova’ya geldik. Çok keyifli vakit geçirdik. Allah razı olsun. Ahmet’in ailesi beni en iyi şekilde karşıladılar ve misafirperverliklerini en iyi şekilde gösterdiler. Ahmet’e de çok iyi şekilde bakıyorlar. Özellikle babasından Allah razı olsun. Ahmet’i bu şekilde görmek beni çok mutlu etti çünkü çok çok iyi bir ailesi var. Gelirken de ona böyle ona uygun şekilde yapılmış bir cihaz getirdik. Bu cihaz onun ebatına göre özel yapıldı. İnşallah bu cihazla daha güzel yürüyebilecek. Bir nebze onu mutlu edebilmişsem ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum buna vesile olan herkese” dedi.