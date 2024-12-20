Sürekli üşüyorsanız dikkat: 'D vitamini eksikliği ya da kansızlık olabilir'

Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:07

Güncelleme: 20.12.2024 - 11:07

İç Hastalıkları (Dâhiliye) Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakani Hazar, üşüme hakkında açıklamalarda bulundu. Üşüme veya titremenin, vücudun sıcaklığını ayarlamaya çalışması sonucunda olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Örneğin soğuk ve rüzgârlı bir sokakta yürümek üşümeyi tetikler ve vücut çekirdek sıcaklığını yükseltmenin bir yolunu arar. Vücudun verdiği bu reaksiyon üşüme ve titreme şeklinde kendini gösterir. Bu üşüme genellikle ateşsiz ve kısa sürelidir” diye konuştu.

'DIŞ ETKENLER SONUCU VÜCUT ISISI HIZLA DÜŞEBİLİR'

Üşütmenin, vücudun normal ısı dengesinin bozulması durumu olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Genellikle soğuk hava, ıslaklık veya rüzgâr gibi dış etkenler sonucu vücut ısısının hızla düşmesiyle ortaya çıkar. Bu durum, vücudun ısı üretme ve koruma mekanizmalarının yetersiz kaldığı durumlarda görülür” şeklinde konuştu.

'FARKLI HASTALIKLAR ÜŞÜMEYİ TETİKLEYEBİLİR'

Farklı hastalıkların üşüme hissi oluşturabileceğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Solunum yolu, mide-bağırsak ve idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, hipotiroidi, romatolojik hastalıklar, mineral eksiklikleri, kalp-damar hastalıkları, diyabet, böbrek hastalıkları ve hipotermi üşüme hissi oluşturabilir. Üşüme vücutta yeteri kadar D vitamini bulunmadığında olabilir. Yorgunluk, kemik ve kaslarda güç kaybı, vücut ağrısı, üşüme, uykusuzluk ve yaraların daha geç iyileşmesi görülen semptomlardır” dedi.-

'SOĞUK HAVA CİLDİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR'

Soğuğa temas etmenin cildi de olumsuz etkileyebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Soğuk hava, soğuk su veya buz gibi soğuk nesnelerle temas sonrasında ciltte ani bir reaksiyon meydana gelir. Bu alerjik reaksiyon, cilt hücrelerinin soğuğa maruz kalmasıyla ve histamin ve diğer kimyasalların salınmasıyla ortaya çıkar. Histamin; ciltte kızarıklık, kaşıntı ve şişlik gibi belirtilere neden olur” ifadelerini kullandı.

'ANİ ÜŞÜME NEDENLERİ'

Bazen ani üşümeler olabileceğini de aktaran Dr. Öğr. Üyesi Hazar, şu bilgileri paylaştı:

“Ani üşüme nedenleri; enfeksiyonlar, tiroit problemleri, düşük kan şekeri gibi durumlarla ilişkilidir. Ayrıca stres, yorgunluk ve dolaşım sorunları da bu hissi tetikleyebilir. Bu durumu hafifletmek için öncelikle temel ihtiyaçlarınıza dikkat etmek önemlidir. Soğuk hava, stres, yüksek tansiyon, kolesterol, şeker hastalığı, anemi, kardiyovasküler hastalıklar ve kan dolaşımı ile ilişkili birçok durum ayak üşümesi nedenleri arasındadır. Üşümüş ayaklar vücudun sıcaklığa verdiği normal bir tepki veya tedavi gerektiren tıbbi bir durumla da ilişkili olabilir. Ayak üşümesi, diyabet, anemi, hipertiroidi, yüksek kolesterol, dolaşım bozuklukları, sinir hasarları gibi hastalıkların belirtisi olarak karşımızı çıkabilir” dedi.

'KANSIZLIK BELİRTİSİ OLABİLİR'

Çok üşümenin kansızlık belirtisi olabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Bir kişide kansızlık (anemi) varsa aşırı yorgun ve bitkin hissetme, baş ağrısı, nefes darlığı, kalp atışının hızlanması, ciltte belirgin bir solgunluk, el-ayaklarda üşüme, baş dönmesi ve göğüs ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

'BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ'

Süreli üşüyen bir bireyin neler yapması gerektiğinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Vücudun ısı kaybını önlemek için ne çok ince ne çok kalın giyinin. Vücut ısısını hapsedip koruyacak şekilde, termal özellikli kıyafetleri tercih edin. Beslenmenize dikkat edin, yetersiz veya gereğinden fazla kalori almayın. Bağışıklık sisteminizi vitaminlerle destekleyin. Evde uygulanabilen dinlenmek, bol su tüketimi başta olmak üzere, ekinezya ve zencefil çayı ya da ballı limonlu ılık içecekler gibi sıvılar tüketmek, buharlı duş almak, tuzlu su ile gargara yapmak ve vitamin takviyesi almak üşütme durumunda iyi gelmektedir” açıklamasında bulundu.

'NANE-LİMON ÇAYI TÜKETİLEBİLİR'

Üşüme durumunda dikkat edilmesi gerekenlere değinen Dr. Öğr. Üyesi Hazar, “Soğuk ortamda bulunuluyorsak kalın giyinmek, sıcak içecekler tüketmek, demir ve B12 vitamini almak, egzersiz yapmak üşümenin durmasına yardımcı olur. Eğer üşümeye neden olan bir sağlık sorunu varsa üşümenin geçmesi için tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Vücut ısısını dengede tutabilmek için bol sıvı alımı gerekmektedir. Susuzluk hissetmemek, vücudun suya ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle, her gün en az 2-2.5 litre su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı, açık çay gibi içecekler tercih edilmelidir. Üşütmeyi en hızlı geçiren doğal yöntemler arasında zencefil, bal ve limon karışımları, nane-limon çayı gibi bitki çayları öne çıkar. Ayrıca, yeterli sıvı alımı, vitamin açısından zengin beslenme ve istirahat iyileşme sürecini hızlandırır. Şiddetli durumlarda, doktor önerisiyle ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

'ÜŞÜMEYE İYİ GELEN BESİNLER'

Dr. Öğr. Üyesi Hazar, soğuk havalarda çok üşümekten şikâyetçi olan kişilerin kış aylarında tüketebilecekleri besinleri şöyle sıraladı:

“Karabiber,

Kabak, tatlı patates, havuç, lahana gibi kök sebzeler,

Tarçın,

Zencefil,

Patlıcan,

Acı biber,

Zerdeçal,

Ihlamur.”