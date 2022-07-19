Testis kanseri nedir? Testis kanseri belirtileri? Testis kanseri evreleri nelerdir?
35 yaşın altındaki erkeklerde en sık görülen organ kanserlerinden biri olan testis kanserini tanımak, erken teşhis ve tedavi için oldukça önemlidir. Testis kanseri nedir? Testis kanseri belirtileri? Testis kanseri evreleri nelerdir?
Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen malign tümörlerdir. Kesin sebebi bilinmeyen testis kanseri, en sık erişkin erkeklerde görülür. İşte testis kanseriyle ilgili merak edilenler...
TESTİS KANSERİ NEDİR?
Testisler erkeklerde penisin hemen altında bulunan ve skrotum denilen deri ile kaplı yumurta şeklinde bir çift organdır. Görevi sperm ve testesteron üretmektir. Testis kanseri ise kökenini testisteki üreme hücrelerinden alan ve testiste görülen kanser türüdür. Testis kanseri, erkek üreme sisteminin bir parçası olan testislerde gelişen kanserdir. Semptomlar, testiste bir yumru veya skrotumda şişlik veya ağrıyı içerebilir.
TESTİS KANSERİ BELİRTİLERİ?
Testis kanseri olan bir erkekte aile öyküsü önemlidir. Eğer ailede baba veya kardeşte daha önce kanser öyküsü görülmüşse daha dikkat edilmesi ve her sene gerekli testlerin ihmal edilmeden yaptırılması gereklidir.
Çoğu testis kanseri ağrıya neden olmaz, ancak hastaların yüzde 30 ila 40'ında ağrı meydana gelebilir. Herhangi bir testis sertliği durumunda en kısa sürede bir uzmana görünmeniz tavsiye edilmektedir. Testis kanserinin diğer semptomları şunlardır:
- Memelerde büyüme ve ağrı
- Sırt ağrısı
- Boyun ağrısı veya kitle
- İstemsiz zayıflama ve halsizlik
TESTİS KANSERİ EVLERİ NEDİR?
Evre A: Tümör yalnızca testistedir.
Evre B: Tümör karın bölgesindeki lenf nodlarına yayılmıştır.
Evre C: Tümör karın bölgesindeki lenf nodlarına ve ötesine yayılmıştır (en sık akciğere).
Hastalığın evresini belirlemek için göğüs ve batın tomografisi ile tümör belirteç düzeylerinden yararlanılır.
TESTİS KANSERİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Testis kanserinin hem tanı hem de tedavisi, testisin inguinal orşiektomi denilen, kasık üzerinden yapılacak cerrahi operasyonla çıkarılmasını gerektirir.
- Cerrahi Tedavi
İleri veya yüksek riskli kanserli erkeklerde, retroperitoneal lenf nodülü diseksiyonu (abdominal lenf nodlarını çıkarmak için cerrahi prosedür) önerilebilir.
- Kemoterapi
Testis dışına yayılmış kanserli hücreleri tedavi etmek için kemoterapi ilaçları uygulanabilir. Bunun yanı sıra, kimi hastalarda ameliyat sonrasında ek tedavi olarak da kemoterapi uygulanabilir.
- Radyasyon Tedavisi
Bazı testis kanserli hastalarda radyoterapi kemoterapi veya cerrahi operasyonların beraberinde kullanılabilecek bir tedavi yöntemi olarak gündeme gelebilmektedir. Ayrıca, metastazları bulunan veya cerrahi için uygun olmayan kimi hastalarda da radyoterapi kemoterapi ile kullanılabilir.
TESTİS KANSERİ MUAYENE NASIL OLUR?
Teşhis tipik olarak fizik muayene, ultrason ve kan testlerine dayanır. Daha sonra tipini belirlemek için mikroskop altında muayene ile testisin cerrahi olarak çıkarılması yapılır.
Video Haberler
- Yolcu uçağı takla attı, alevler içinde kaldı
- Pınar Gültekin ölümünün ikinci yılında anılıyor
- Babasını tutuklayan polislere silah doğrulttu
- Çekmeköy'de hareketlilik büyüyor
- '24 saat içinde tekrar yürürlüğe koyacağız'
- Trafik kazası sonrasında sürücüler arasında kavga
- Göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu
- 11 yerinden bıçaklandı: Mesleğini bıraktı
- Raporu eleştirdi, iktidara sert çıktı: 'Utanç verici'
- İstanbul'da korkunç olay: Yol kenarında ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'e girenler şaştı kaldı
- Soylu’nun kuzeni hayatını kaybetti
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- 'Silahlar konuşmaya başladı'
- İmamoğlu davasında kritik iddia
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
- Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması!
- 'SBK, rüşvet verdiği herkesi kayda almış!'
- İmamoğlu'nun aile mezarlığına saldırı