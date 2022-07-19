Testis kanseri nedir? Testis kanseri belirtileri? Testis kanseri evreleri nelerdir?

19 Temmuz 2022 Salı, 18:28

Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen malign tümörlerdir. Kesin sebebi bilinmeyen testis kanseri, en sık erişkin erkeklerde görülür. İşte testis kanseriyle ilgili merak edilenler...

TESTİS KANSERİ NEDİR?

Testisler erkeklerde penisin hemen altında bulunan ve skrotum denilen deri ile kaplı yumurta şeklinde bir çift organdır. Görevi sperm ve testesteron üretmektir. Testis kanseri ise kökenini testisteki üreme hücrelerinden alan ve testiste görülen kanser türüdür. Testis kanseri, erkek üreme sisteminin bir parçası olan testislerde gelişen kanserdir. Semptomlar, testiste bir yumru veya skrotumda şişlik veya ağrıyı içerebilir.

TESTİS KANSERİ BELİRTİLERİ?

Testis kanseri olan bir erkekte aile öyküsü önemlidir. Eğer ailede baba veya kardeşte daha önce kanser öyküsü görülmüşse daha dikkat edilmesi ve her sene gerekli testlerin ihmal edilmeden yaptırılması gereklidir.

Çoğu testis kanseri ağrıya neden olmaz, ancak hastaların yüzde 30 ila 40'ında ağrı meydana gelebilir. Herhangi bir testis sertliği durumunda en kısa sürede bir uzmana görünmeniz tavsiye edilmektedir. Testis kanserinin diğer semptomları şunlardır:

Memelerde büyüme ve ağrı

Sırt ağrısı

Boyun ağrısı veya kitle

İstemsiz zayıflama ve halsizlik



TESTİS KANSERİ EVLERİ NEDİR?

Evre A: Tümör yalnızca testistedir.

Evre B: Tümör karın bölgesindeki lenf nodlarına yayılmıştır.

Evre C: Tümör karın bölgesindeki lenf nodlarına ve ötesine yayılmıştır (en sık akciğere).

Hastalığın evresini belirlemek için göğüs ve batın tomografisi ile tümör belirteç düzeylerinden yararlanılır.

TESTİS KANSERİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Testis kanserinin hem tanı hem de tedavisi, testisin inguinal orşiektomi denilen, kasık üzerinden yapılacak cerrahi operasyonla çıkarılmasını gerektirir.

Cerrahi Tedavi

İleri veya yüksek riskli kanserli erkeklerde, retroperitoneal lenf nodülü diseksiyonu (abdominal lenf nodlarını çıkarmak için cerrahi prosedür) önerilebilir.

Kemoterapi

Testis dışına yayılmış kanserli hücreleri tedavi etmek için kemoterapi ilaçları uygulanabilir. Bunun yanı sıra, kimi hastalarda ameliyat sonrasında ek tedavi olarak da kemoterapi uygulanabilir.

Radyasyon Tedavisi

Bazı testis kanserli hastalarda radyoterapi kemoterapi veya cerrahi operasyonların beraberinde kullanılabilecek bir tedavi yöntemi olarak gündeme gelebilmektedir. Ayrıca, metastazları bulunan veya cerrahi için uygun olmayan kimi hastalarda da radyoterapi kemoterapi ile kullanılabilir.

TESTİS KANSERİ MUAYENE NASIL OLUR?

Teşhis tipik olarak fizik muayene, ultrason ve kan testlerine dayanır. Daha sonra tipini belirlemek için mikroskop altında muayene ile testisin cerrahi olarak çıkarılması yapılır.