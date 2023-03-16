Depremin faturası doktorlara kesildi!

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 04:00

Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin üzerinden 39 gün geçti. Halkın dayanışmasıyla depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışıyor. Doktorlar da depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), afet bölgelerinden olan Hatay’da görev yapan aile hekimlerinin ödemelerinde yüzde 15 kesinti yapıldığını açıkladı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, kesintinin neden yapıldığına ilişkin kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti.

(Ali İhsan Ökten)



Ökten, “Deprem bölgesinde arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Orada görev yapan doktorların büyük bir kısmı da depremzede. Hepsinin barınma, gıda, su ve hijyen sorunu devam ediyor. Bunca soruna karşın arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de ödemelerde kesinti yapılıyor” dedi.

