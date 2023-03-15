CHP'li Başarır: Sahte diplomalarla doktora, lisans yapan 30'a yakın bürokrat var
CHP’li Ali Mahir Başarır, çalışmaları sonucu otuz kadar bürokratın ‘sahte diplomalı’ olduğunu tespit ettiklerini ve bu isimlerin arasında Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı ile OPTİMAR Araştırma’nın sahibi Hilmi Daşdemir’in de olduğunu söyledi.
TELE1’de yayınlanan 'Açıkça' programına CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır konuk oldu. Başarır; bürokratların, milletvekillerinin, diplomatların ve bakan yardımcılarının içinde bulunduğu bir grubun sahte diplomlarla yüksek lisans yaptığını söyledi.
Perşembe günü Meclis kürsüsünden bu kişileri isim isim açıklayacağını duyuran CHP’li Başarır, bu tespiti sadece kendisinin değil YÖK’ün de yaptığını belirtti. Başarır konuya ilişkin şunları söyledi:
“Bunlar tespit edilmiş zaten. ‘Bu diplomaları geri verin’ denilmiş. ‘Bunlar geçersizdir’ denilmiş. ‘Burada sınav yapılmamış’ denilmiş. Gazeteciler, araştırmacılar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, eski milletvekilleri… Düşünebiliyor musunuz Türkiye’yi ne hale getirdiler”
Sahte diplomalı kişilerin çok fazla olduğunu ancak şu ana kadar kamuoyunun bildiği 30’a yakın kişiyi tespit ettiklerini ancak çalışmalarının sürdüğünü ve sayının 50’ye yaklaşabileceğini söyleyen Başarır, “Bu iddiayı ben ortaya koymuyorum. Somut delilleriyle YÖK ve bu konunun müfettişleri tespit etmiş. Meclis kürsüsünden araştırma önergesi vereceğim” dedi.
Programda gazeteci Gökme Karadağ’ın sorusu üzerine listede bir Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı bulunduğunu ifade eden Başarır, listedeki sahte diplomalılardan birinin de en meşhur isimlerden birinin de OPTİMAR Araştırma’nın sahibi Hilmi Daşdemir olduğunu söyledi.
Başarır, programda, listenin geri kalanını perşembe günü Meclis kürsüsünden açıklayacağını belirtti.
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