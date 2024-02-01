DEÜ Acil servisteki doktor krizi Meclis gündeminde

Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:47

Güncelleme: 01.02.2024 - 14:47

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, Cumhuriyet Gazetesi’nin duyurduğu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda son 1 yılda mobbing nedeniyle 2 öğretim üyesi ve 17 asistan hekimin istifa etmesini Meclis gündemine taşıdı. Kılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

“İSTİFALARIN NEDENİ MOBBİNG”

Bakan Koca’ya sağlıkçılara yapılan baskı ve mobbing olup olmadığını soran CHP’li Kılıç, “Bize gelen bilgilere göre istifaların birinci nedeni iş yoğunluğu. Sağlıkta performans diye tutturanlar, hastanelerimizi ticarethaneye dönüştürenler yüzünden artık doktorlarımız isyan ediyorlar. İstifaların ikinci ve en önemli nedeni ise mobbing! Dokuz Eylül’den istifa eden hekimler mobbinge uğradıklarını söylüyorlar. Dekanlığın baskıları yüzünden bugün itibariyle acil servisimizde hasta bakacak doktor kalmamıştır. Acil Servisteki durum o kadar vahim bir hale gelmiştir ki; dekanlık, diğer birimlere yazı yazarak görevlendirme talep etmiştir. Bu hem tıbben hem de hukuken baştan sona yanlış bir uygulamadır. Birbirinden alakasız birimlerdeki doktorlar acil servislerde nasıl bir hizmet verecektir?” diye sordu.

“DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILSIN”

Gazetemizin dekanlık tarafından diğer branş doktorlarının acil serviste görevlendirmesine dair haberini hatırlatan CHP’li vekil, “Üstelik böyle bir görevlendirme mevzuattaki görev tanımına da aykırıdır, hukuki değildir. Bugün itibariyle vatandaşlarımız acil serviste sağlık hizmetine erişememektedir. Sağlık Bakanlığı’na Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’ndaki mobbing iddialarına ilişkin olarak acil soruşturma başlatması talebinde bulunuyorum. Bir an önce mobbing iddiaları soruşturulsun, İzmirlilerin sağlık hakkına erişiminin sağlanması için acilen Acil Tıp Birimindeki sıkıntılar giderilmelidir” ifadelerini kullandı.

“BAKAN KOCA’YA ÇAĞRI”

Sevda Erdan Kılıç, Fahrettin Koca’nın şu sorulara yanıt vermesini istedi: