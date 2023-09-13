Dijital çağın en büyük sorunlarından: Göz kuruluğunun sebepleri nelerdir?

Yayınlanma: 13.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 07:00

Gözleriniz kuru ve pütürlü hissediyorsa veya çok sulanıyorsa, şüphesiz hızlı bir rahatlama istersiniz.

Göz kuruluğunuz ister ağrılı ister sadece biraz rahatsız edici olsun, yapmak istediğiniz şeylerin önüne geçebilir. Okumakta, TV izlemekte veya bilgisayarda çalışmakta zorlanabilirsiniz. Uçakta veya kuru havanın olduğu herhangi bir yerde olmak da rahatsız edicidir.

Gözyaşlarınızın önemli bir görevi vardır. Her göz kırptığınızda gözünüzün ön tarafına yayılırlar. Bu, yüzeyi ıslak tutar, kiri ve diğer şeyleri temizler ve enfeksiyon olasılığınızı azaltır.

Yine de gözlerinizin kurumasının birçok nedeni vardır. Bu yaygın bir sorundur, özellikle de yaşlandıkça.

Kuru gözlerinizin daha iyi hissetmesine yardımcı olmak için çok şey yapabilirsiniz. Göz kapaklarınıza sıcak kompres uygulamak ve nazikçe masaj yapmak da buna dahildir. Ancak yardımcı olmayan şeyler yapıyor ve bunun farkında bile olmayabilirsiniz:

GÖZ KURULUĞUNUN SEBEPLERİ

Yanlış türde göz damlası kullanmak:

Suni gözyaşları gözlerinizin üretemediği gözyaşlarının yerini alır. Ve kuru gözlerin rahatsızlığının bir kısmını hafifletmeye yardımcı olurlar. Ancak bazıları diğerlerinden daha iyidir. Kızarıklıktan kurtulmayı vaat edenlerden uzak durun. Gözlerinizdeki kan damarlarını büzen kimyasallara sahiptirler ve göz kuruluğunu daha da kötüleştirebilirler. Bazı insanlar farklı göz damlalarındaki belirli koruyucu maddelere karşı da hassastır. Doktorunuz hangi damlanın gözleriniz için uygun olduğunu söyleyebilir.

Sigara içmek:

Sigara sadece ciğerlerinize zarar vermekle kalmaz, gözleriniz için de kötüdür. Sigara içmek veya dumanın etrafında olmak gözlerinizin yanmasına, batmasına ve kaşınmasına neden olabilir.

Alerji ilaçları almak:

Gözyaşlarınızı kuruturlar, bu da gözlerinizin alerjenleri temizlemesini zorlaştırır.

Rüzgar ve güneşe doğrudan maruz kalmak:

Kuru gözlerinizin rüzgardan ve güneşten korunmaya ihtiyacı vardır. Yüzünüze yakın oturan ve yan çerçeveleri olan güneş gözlükleri (veya gözlük kullanıyorsanız gözlükler) seçin ve bunları sadece güneşli havalarda değil, her zaman takın.

Ekrana çok uzun süre bakmak:

Gözlerinizin molaya ihtiyacı var. 20/20/20 kuralını uygulayın. Her 20 dakikada bir 20 saniye ara verin ve 20 metre uzaktaki bir şeye bakın. Monitörünüzün doğru yerde olduğundan emin olun. Gözlerinizi yormamak için göz hizasında veya hemen altında olmalıdır.

Yeterince göz kırpmamak:

Bilgisayar başındayken, kitap okurken, araba kullanırken veya televizyon izlerken daha sık göz kırpın. Bir şeye odaklandığınızda daha az göz kırparsınız. Göz kırpmak gözleriniz için iyidir. Gözyaşlarınızı gözleriniz üzerinde düzgün bir şekilde yayar.

Göz makyajı yapın. Maskara ve göz kalemi göz kapaklarınızda gözyaşı üreten bezleri tıkayabilir. Bu da ağrıya ve şişmeye neden olabilir. Göz kapaklarınızın iç kısmına eyeliner sürmek asla iyi bir fikir değildir. Bezleri tıkayabilir ve gözünüze bakteri girmesine neden olabilir.

Sıvı tüketmemek:

Yeterince su içmezseniz gözleriniz kuruyabilir. Günde 8 ila 10 bardak içmeye çalışın. Bu kadar içmekte zorlanıyorsanız, karpuz, marul ve domates gibi yüksek sıvı içeriğine sahip yiyecekleri tercih edin.

Kötü beslenmek:

Somon balığı gibi yağlı balıklar, fındık ve yapraklı yeşilliklerin tümü, göz kuruluğuna yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri bakımından yüksektir. Keten tohumu yağı ve balık yağı da iyi birer omega-3 kaynağıdır.

Evinizin havasının kuru olması:

Evinizdeki havayı nemlendirmek için bir nemlendirici kullanın. Ayrıca havanın nemli kalmasına yardımcı olmak için soğuk günlerde pencereleri birkaç dakika, ilkbahar ve yaz aylarında ise daha uzun süre açabilirsiniz. Çok tozlu bir yerde yaşıyor veya çalışıyorsanız, bir hava filtresi kullanmayı düşünün.

Bilinçsiz ilaç kullanmak:

Yerel eczanenizden gözyaşı damlası veya merhem satın almak cazip gelebilir. Ancak önce uzman yardımı almanız daha iyi olacaktır. Pek çok şey göz kuruluğuna neden olabilir. Doktorunuz bunun nedenini bulabilir ve daha iyi hale getirmek için yapabileceğiniz en iyi şeyleri söyleyebilir.