Diş kökü iltihabına dikkat!
Diş Hekimi Özge Nur Durkaya, diş kökü iltihabı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Durkaya, diş kökü iltihabında "Ağızda şişlikler hızlı büyüyebilir, yayılabilir. Hastada ateş ve halsizlik meydana gelebilir" uyarısında bulundu.
Diş hastalıkları önlem alınmaz ve tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açıyor.
Diş kökü iltihabının, diş kökünün ucunda oluşan enfeksiyon olduğunu belirten Diş Hekimi Özge Nur Durkaya, “Dişte kırık, travma, özellikle dişte meydana gelen çürük gibi çeşitli sebeplerle bu yapıların bütünlüğünün bozulması, bakterilerin diş kök ucuna kolay ulaşması nedeniyle diş kökünde iltihaplanma meydana gelir. Bu enfeksiyon, kökün ucuna ve kemiğe yayılır ve sonunda apseye neden olabilir.
DİŞ KÖKÜ İLTİHABININ BELİRTİLERİ
Diş kökü iltihabının belirtileri arasında şiddetli ağrı ve ağız içerisinde şişme, ağıza gelen kötü kokulu akıntı, dişlerde sıcağa ve soğuğa hassasiyet, ağız açmada kısıtlılık, çiğnemede zorluk, yüze yayılan ağrı ve yüze yayılan şişlik vardır. Ağızda şişlikler hızlı büyüyebilir, yayılabilir. Hastada ateş ve halsizlik meydana gelebilir. Bu bulgular sizde mevcutsa acilen diş doktoruna başvurmalısınız çünkü apsenin yayılması tehlikeyi artırır.
TEDAVİ
Önlem almak adına enfeksiyonlar köke ve kemiğe ulaşmadan dişlerdeki çürüklere dolgu veya kanal tedavisi yapılmalıdır. Tedavisinde basınca ve ağrıya sebep olan apse boşaltılmalıdır. İlgili dişe kanal tedavisi yapılarak ya da diş çekilerek dişin tedavisi sağlanmalıdır. Sistemik belirti göstermesi durumunda antibiyotik tedavisi yapılmalıdır. Aynı zamanda ağrı kesiciler ve ağız gargaralarıyla tedavi desteklenmelidir. Düzenli olarak ağız bakımınızı yapmalısınız ve diş doktoruna düzenli muayenenizi yaptırmalısınız” dedi.
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