Diyaliz cihazları depoda çürütüldü: Milyonlarca lira değerindeki cihazların çöp olması kabul edilemez

Muğla Seydikemer Devlet Hastanesi envanterine kayıtlı 11 adet diyaliz cihazı 3 yıldır depolarda bekletilerek çürümeye terk edildiği gündeme gelmişti. Cihazların diyaliz ünitesinde bulunması gereken arıtma sisteminin kurulamamış olmasından kaynaklı depolarda bekletildiği öğrenildi. Bu 3 yıllık süreç içerisinde diyaliz ihtiyacı olan hastaların, başka merkezlere yönlendirildiği ve sıra beklemek zorunda kaldıkları öğrenildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, "İl Sağlık Müdürlüğünün denetimi sonucunda ortaya çıkan skandal, inanıyoruz ki buzdağının görünen yüzüdür. Buradan Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz: Türkiye genelinde kaç tane hastanede daha bu şekilde atıl durumda olan milyonlarca liralık değerinde cihazımız vardır? Tasarruf tedbirleri kapsamında ‘Ödenek yok’ denilerek hastanelerimiz kendi kaderlerine terk edilmişken milyonlarca liralık değerindeki diyaliz cihazlarımızın çürütülerek çöp olması kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.