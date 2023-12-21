Diyaliz hastalarında en önemli ölüm sebebi kalp yetersizliği

Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:28

Güncelleme: 21.12.2023 - 17:29

İnsan vücudu, birbirini destekleyen bir mekanizma içinde çalışan birçok organı barındırır. Bu organlar arasında kalp ve böbrekler, hayati öneme sahip olan ve birbirleriyle yakından ilişkili çalışan organlardır. Türk Böbrek Vakfı ve Türk Kalp Vakfı başkanları, bu önemli organlar arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, kardiyorenal sendromun önemine vurgu yapıyorlar.

KALP VE BÖBREK İLİŞKİSİ

Kalp ve böbrekler, birbirini destekleyen organlar olarak çalışır. Sağlıklı bir kalp, iyi çalışan böbreklere ihtiyaç duyar ve sağlıklı böbrekler, iyi çalışan bir kalbe katkıda bulunur.

Diyaliz hastalarında en önemli ölüm sebebinin kalp yetersizliği olduğuna dikkat çekiliyor. Bu durum, kalp ve böbrekler arasındaki yakın ilişkinin vurgulanmasını sağlar.

RİSK FAKTÖRLERİ VE ÖNLEMLER

Kalp ve böbrekler, aynı risk faktörleriyle tehdit altında olabilir. Bu risk faktörleri arasında şeker hastalığı, yüksek tansiyon, şişmanlık, metabolik sendrom, damar kireçlenmesi ve yüksek kolesterol bulunmaktadır.

Kamu sağlığı açısından önemli olan bir durum, her iki organın da aynı risk faktörlerinden etkilenmesidir. Bu nedenle, bu risk faktörlerine karşı önlemler almak, hem kalp hem de böbrek sağlığını korumak açısından önemlidir.

DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ

Böbrek hastalıkları ve kronik böbrek yetmezliği durumlarında sadece nefrologların değil, aynı zamanda kardiyologların ve diğer uzmanlık alanlarından doktorların bir arada çalışması gerektiği vurgulanıyor. Bu durum, hastalıkların çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğini gösterir.

HASTALARIN BİLİNÇLENMESİ

Hasta odaklı bir çalışmanın önemine vurgu yapılıyor. Hastaların, bu organlarla ilgili hastalıkların çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğini bilmeleri, bu doğrultuda taleplerde bulunmalarını sağlayabilir.

KARDİYORENAL SENDROM

Kardiyorenal sendrom, kalp ve böBrekler arasındaki etkileşimin bozulduğu bir durumu ifade eder. Kalp yetersizliği olan hastalarda böbrek fonksiyonlarının da bozulmaya başladığı gözlemlenebilir.

Bu sendromda, kalbin kan pompalama gücünün azaldığı durumlarda böbrek fonksiyonlarının bozulduğu görülür. İki organ birbirini olumsuz etkiler ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

UYARILARI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Hastaların kaliteli bir yaşam sürmeleri için doktor uyarılarına ve tedavi yöntemlerine göre hareket etmeleri önemlidir. Kalp damar hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin azaltılması için farkındalık oluşturulması gerekmektedir.

Bu açıklamalar, kalp ve böbrek sağlığının birbirine olan etkileşimini ve bu organların birlikte çalışma önemini vurgular. Halkın bu konuda bilinçlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi, kalp-böbrek sağlığının korunmasında kilit bir rol oynar.