Adana'dan 3 diyaliz hastası depremzede İstanbul'a getirildi
Adana'dan hareket eden İngiliz Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı, 3 diyaliz hastası depremzede ve 3 refakatçı ile Atatürk havalimanına iniş yaptı. İnişin ardından tedavileri depremzedeler hastanelere sevk edildi.
Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan diyaliz hastası depremzedeler için İstanbul'a hareket eden İngiliz Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi.
HASTAENEYE SEVK EDİLDİLER
Uçak inmeden dakikalar önce sağlık ekipleri hastaları bekledi. Uçakta bulunan 3 diyaliz hastası depremzede ve 3 refakatçı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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