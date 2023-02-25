Adana'dan 3 diyaliz hastası depremzede İstanbul'a getirildi

Adana'dan hareket eden İngiliz Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı, 3 diyaliz hastası depremzede ve 3 refakatçı ile Atatürk havalimanına iniş yaptı. İnişin ardından tedavileri depremzedeler hastanelere sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 07:45
Adana'dan 3 diyaliz hastası depremzede İstanbul'a getirildi
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Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan diyaliz hastası depremzedeler için İstanbul'a hareket eden İngiliz Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi.

HASTAENEYE SEVK EDİLDİLER

Uçak inmeden dakikalar önce sağlık ekipleri hastaları bekledi. Uçakta bulunan 3 diyaliz hastası depremzede ve 3 refakatçı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.


Adana Diyaliz depremzede deprem

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